張鳳書新書《高效率癌症照顧心法》將在21日上市，分享她在父親罹癌之後，轉為「照顧者」角色的心路歷程，如同大多數人一樣，她在第一時間接到父親罹癌消息時，也慌了手腳，差點忘了自己有最堅強的後盾「HOPE」。後來，透過基金會的諮詢協助，找到適合的醫生，也因為她好學與樂觀的個性，馬上就穩住陣腳，陪伴父親走過治療的漫漫長路。

書中她提到像她爸爸這種大腸癌第四期的狀況，聽到的那個瞬間晴天霹靂的震撼。還好，他們及時找到最專業的諮詢對象，也就是癌症希望基金會，幫助我們在最黑的夜，點上一盞明燈，有了他們的幫助和引導，眼前的路清楚了，也就不再那麼害怕了。還有另一個安心的祕訣，就是選擇現代醫療，不走幽暗小徑。如果不是連醫生都束手無策，絕對不走偏鋒，嘗試偏方小路，「以大腸癌來說，有很多治療方法，開刀之外還有化療，化療不夠還有標靶，有好幾線治療手段等在後面，其實武器很多，除非打完最後一顆子彈，醫生也幫不上忙了，在這之前實在無需倚靠上山採藥或傳說中的黑科技」。

最後她建議，好好讀書多多研究，大部分的恐懼來自無知。研究的方法有很多，重點是儘量找專業的來源，癌症希望基金會的網站有相當多的資源，提供許多資訊非常詳盡的影片，像是「抗癌攻略」就詳細介紹各種癌症治療方法及醫療技術；她拍攝的「希望廚房——鳳書上菜」則介紹治療期間可以配合患者飲食需求的菜色還有「運動處方」、「營養處方」、「治療知識處方」、「情緒調適處方」等等，都可以及時幫助大家做癌症相關知識的「補腦」。因此，安心祕訣五就是以知識為力量，打敗恐懼。