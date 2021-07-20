南僑（1702）投控20日公告6月稅後淨利0.82億元，累計上半年稅後淨利5.66億元，較去年同期大幅成長77.99％；南僑董事長陳飛龍在上周股東會即強調，在上半年良好發展基礎下，樂觀全年營收、獲利成長。

南僑2020疫情年合併營收176.22億元，獲利9.5億元，分別較前一年度微幅減少3.94％及1.4％，陳飛龍指出，歸功於全員努力化危機為轉機，將疫情衝擊降至最輕，其中包括泰國南僑及冰淇淋事業更是逆勢高成長。

南僑今年上半年合併營收95.91億元，年成長21.67％，20日公告自結前六月稅後淨利9.34億、較去年同期增長71.69％，稅後淨利達5.66億元，較去年同期3.18億成長達77.99％，且歸屬母公司業主淨利為5.38億元，較去年同期成長75.82％。

南僑目前食品營收已超過全集團營收的96％，且因應消費趨勢健康潮流，積極投入生技功能性產品的開發，在油脂、冷凍麵糰、即食熟飯及日用品上皆有顯著成長，今年將持續投入新品研發，唯商品原物料價格持續飆漲，是後勢關注議題；南僑強調，即時精準掌握原料油採購時機，是固本穩健地加強產品研發、提升產品競爭力的關鍵。