嘉義市民生國中教師郭芝菁長期深耕美感教育，以藝術帶領國中生，彩繪孩子的人生，今獲師鐸獎肯定。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今年推薦民生國中教師郭芝菁、北興國中教師楊心淵參加教育部「師鐸獎」選拔，2人雙雙獲選，得到教育界最高榮譽肯定，市府指出，兩位得獎老師長年投入教職、在教學領域有創新佳績，獲師鐸獎實至名歸。

市府教育處長林立生表示，郭芝菁、楊心淵各自任教16年及29年，多年來發揮他們的教育熱情與專業素養，用心規畫多元創新教學，開發孩子的潛能，讓教育回歸到人的本質，幫助孩子探索人生、找到自己與世界的連結。

郭芝菁長期深耕美感教育，以藝術帶領國中生，彩繪孩子的人生，像是辦理班歌、啦啦舞、1000個日子藝文展演，提供孩子展能舞台，啟發孩子生活美感，培養敏銳觀察力，曾經帶領藝文團隊獲得2次教育部教學卓越金質獎，109學年度在校長陳明君鼓勵下，更勇奪教育部藝術教育貢獻獎。

楊心淵投入教職29年，其中14年的學務工作經歷，接觸不少迷失的學生，看到迷失學生背後的家庭及社會因素，讓他堅信只有教育才能中斷特殊家庭的惡性循環。近5年來，MAKER創客風潮興起，楊心淵全心投入科技教育，為12年國教課綱科技領域做準備，不僅是教學現場老師、也是縣市及中央的輔導團員。

嘉義市長黃敏惠說，郭芝菁、楊心淵分別在人文美感教育及科技教育耕耘多年且績效卓著，獲得教育部師鐸獎肯定是實至名歸，更證明嘉義市教育走在對的路上，未來嘉義市的教育政策也會以尊重及保障教師專業自主，和教學現場老師一同努力，以提升嘉義市的教育力。