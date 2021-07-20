防疫女神賈永婕盡心盡力為台灣醫療資源募資，讓台灣民眾對她相當喜愛，受到許多外界朋友的支持。賈永婕最近去到台南，親自送電子影像喉頭鏡、PAPR（動力濾淨式呼吸防護具），並安排行程去到周子瑜媽媽所經營的一間咖啡店，也讓許多網友直呼：「國民女神，台南歡迎妳！」

賈永婕今(20日)在臉書上發文，去到台南的心情：「到台南一定要來朝聖一下！謝謝子瑜的愛心」照片中，她比出愛心的手勢與周子瑜的照片合影，也讓許多喜愛她的粉絲朋友，跟去這間咖啡店裡消費，周子瑜日前透過陶晶瑩聯繫賈永婕:「希望能幫台灣做些什麼」於是周子瑜捐50台PAPR給台灣。

賈永婕日前(16日)開心地在臉書上分享：「天啊！居然小人物也有框框耶換框框的朋友可以得到演唱會VIP門票喔！她分享更換臉書大頭貼濾鏡的連結，濾鏡模板上寫著「thank you永婕台灣同心」，許多喜愛的粉絲與追蹤者，紛紛開始在底下的留言區放上自己的大頭照，已更換這個新的濾鏡，許多喜愛她的朋友回應：「我要VIP門票」

許多網友表示：「演唱會可以找子瑜當嘉賓」、「兩位都是人美心善的國民美少女哦！」、「我在隔壁巷子裡，不知道女神來了」、「歡迎來台南!這個充滿人情味的地方」、「女神鑾駕台南，會帶給我們台南很大的福運」「謝謝妳的愛心!好人有好報，祝福妳心想事成、全家平安喜樂。」

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