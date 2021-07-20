櫃買中心20日突然發布，東友（5438）、光菱（8032）因有重大訊息待公布，兩檔上櫃有價證券均自7月21日起暫停交易，待重大訊息公布後，申請恢復交易。由於現已進入東元（1504）股東會（7月23日）最後倒數，也讓市場好奇此舉是否為東元股東會前的前哨戰？至於停牌係為了合併，還是股權交易？則有待21日分曉。