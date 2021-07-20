東元經營權之爭再起 東友、光菱停牌啟疑竇 21:022021/07/20 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心20日突然發布，東友（5438）、光菱（8032）因有重大訊息待公布，兩檔上櫃有價證券均自7月21日起暫停交易，待重大訊息公布後，申請恢復交易。由於現已進入東元（1504）股東會（7月23日）最後倒數，也讓市場好奇此舉是否為東元股東會前的前哨戰？至於停牌係為了合併，還是股權交易？則有待21日分曉。 遭聯昌提告淘空 黃育仁：希望東元選舉不是無止盡的抹黑與栽贓 東元經營權之爭 寶佳表態支持公司派 #東元 #光菱 #東友 #停牌 #經營權之爭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 菱光向智財及商業法院 提出定暫時狀態處分 禁發東元股東會選票 21:122021/07/16 財經 東元經營權之爭 聯昌電子控前董座黃育仁涉掏空 15:252021/07/19 社會 山友德芙蘭步道聞熊聲折返 東勢林管處：黑熊活動熱區 13:012021/07/17 生活 業者違法經營 飛行傘玩家墜落亡 04:102021/07/18 社會新聞 觀察者網》人間正道是滄桑（張維為、孫文廣） 17:312021/07/18 海納百川 東元經營權之亂 股民告發鈺叡併菱光涉內線交易 14:262021/07/19 社會 新聞透視》摸石過河1年 人權會關照了誰的人權 04:102021/07/18 政治要聞 黃育仁否認掏空 聯昌電子：提告無涉個人家庭糾紛 19:342021/07/19 社會 新能源自駕車、WFM商機發酵 亞光樂看產品多角化經營效益發酵 13:272021/07/20 財經 盤點奧運十大女神級運動員 福原愛二世甜美外貌藏超兇實力 20:442021/07/20 體育 補強工程沒共識 攤商掛布條抗議 04:102021/07/19 地方新聞 財經熱門新聞 美股暴跌700點還沒完？ 華爾街空頭喊泡沫破滅 巨大衝擊近了 - 財經 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 他當沖血虧百萬 6年積蓄蒸發 網見對帳單驚：抱到現在就賺翻了 - 財經 美股崩跌這檔逆勢上揚 專家揭「牛市陷阱」散戶別大意 - 財經 美股狂殺725點 撿便宜的時候到了？專家說重話警告散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。