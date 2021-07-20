高點綜合台《震震有詞》最新一集邀請兩性專家苦苓、資深媒體人丁學偉、房仲作家文奕夫、律師謝智潔一同分享案例。苦苓曾和靈界的朋友交流，有段時間住在烏來，某天半夜電燈電視電風扇都突然打開，他對著空氣喊「沒有跟靈界的朋友交往過，那來交往一下好了」，話剛說完又一切恢復正常。過了幾天苦苓跟朋友出遊，返回台北時跟友人開車要走國道三號北上，突然發現竟然在國道一號上而且是往南走，只好趕緊下交流道重新北上，苦苓說：「正常走國道ETC會收費，但偏偏就是沒有那天往南開的收費通知。」

到家後苦苓想想不太對勁，說了句「這位朋友出來見一下吧！」晚上便夢到有位女子說她就住在同棟樓某間房，因為癌症過世，她媽媽每天都哭得很傷心讓她很牽掛，想拜託苦苓幫忙去跟媽媽說請她別難過了，女子並表示手上的紅色手鍊可以給苦苓當作證明讓媽媽相信，且還要苦苓事後刻一個印章放抽屜可以帶來好運，苦苓醒來後發現床頭還真的有一條紅色手鍊，就前往老婦人家把手鍊給女子媽媽看，也轉達了她的話。苦苓之後還刻了財運章放在抽屜，「從那之後就沒有再工作，但生活還算無虞」，透過節目，苦苓也跟觀眾分享碰到鬼時不用太害怕，可以試著跟鬼交流。

苦苓之後又分享他某位女性朋友的姐姐嫁到香港，因病過世後留下先生跟孩子，這位朋友便前往香港幫忙處理後事及照顧姐姐的孩子，在陪伴孩子常常聽到孩子說「媽媽剛剛跟我說」或是「衣服是媽媽疊的」，某天看姐夫吃飯，發現姐夫都會灑很像胡椒粉的粉末在米飯上，但吃下去的臉色又不好看，一問姐夫才得知「因為我答應過妳姐不會讓她離開我，所以我才吃下妻子的骨灰，代表她沒有離開我。」這位朋友聽了馬上去問黃大仙，師父回「就是因為姐夫吃了骨灰讓老婆亡魂還在離不開，孩子才會看到媽媽」，朋友拿符水給姐夫喝後吐得稀哩嘩拉，也勸導姐姐走不掉，對他自己跟對孩子都不好，最後才將剩餘骨灰放置靈骨塔，回復正常生活。