高雄市苓雅區武廟路20日晚間因高雄下雷電雨，淹水至小腿肚，民眾盼別再淹了。（翻攝臉書「高雄大小事」社團／石秀華高雄傳真）

高雄市20日晚間8時許天空雷電交加，轟隆隆的雷聲伴隨一道道閃電，空中的雷電秀，讓不少民眾嚇得躲在室內，不敢外出；有台大PTT網友議論：「閃電打雷豪恐怖」、「苓雅區的雷讓文化中心的屋頂快破了」，還有網友嚇到指「飛彈打來啦！」。

高雄市20日傍晚開始降雨，到了晚間8時許，打雷、閃電輪流上演，PTT的網友紛紛回報各區的天候狀況，有網友指，「前鎮暴雨ing」、「文化中心這屋頂快破了」、「美麗島打大雷，嚇死人了！」、「剛剛一道超大閃電打在家門外嚇瘋」、「正修附近，閃電打雷豪恐怖」、「閃電超誇張」、「昨天的戲碼又來了」。

高雄市鳳山區建國路麥當勞前，因高雄雷雨淹水至半個輪胎高，發文者提醒上夜班民眾經過時要小心。（翻攝臉書「高雄大小事」社團／石秀華高雄傳真）

高雄晚間這場雷雨又讓市區一些路段產生積水、淹水現象，臉書「高雄大小事」社團貼出苓雅區武廟淹水至小腿肚畫面，發文者無奈表示，苓雅武廟又開始傾盆大雨了，昨天下午已經淹水一次了，拜託別再淹了！另外，有網友則貼出建國路麥當勞前淹水約半個輪胎高，提醒上夜班的民眾路過時要小心。

高雄氣象站表示，高雄今天一整天下雨量美濃地區超過140毫米，另外，市區的鹽埕、前金和新興區1小時推移累積雨量也達到70毫米，提醒民眾近日高雄仍會有雷雨發生，外出要小心防範。