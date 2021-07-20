政府開發公費疫苗預約系統平台今（20日）上午10時起，針對第六、第八、第九、第十類及滿48歲以上民眾發送疫苗預約簡訊，約有170萬人會陸續收到通知。不過今天也傳出許多在48歲以下年輕族群也有收到預約簡訊，其中一名28歲女子懷疑系統出錯，上網一查才得知真相，原來自己屬於第九類接種對象。

中央流行疫情指揮中心今公布最新疫苗接種數據，昨（19日）單日接種COVIC-19疫苗人數達19萬人，疫苗人口涵蓋率上升至22.48％、劑次人口比為23.08％，今日也陸續發送170萬多封簡訊給符合資格民眾開放預約接種，卻傳出不少20-30歲年輕族群也接獲通知，其中甚至有年僅19歲的民眾。

指揮中心發言人莊人祥於記者會中解釋此現象，認為這些民眾可能是屬於第九類接種對象，但自己不知情。根據《聯合新聞網》報導，一名28歲女子今收到疫苗預約簡訊一度懷疑是系統出錯，經上網查才發現，自己去年3月曾到醫院看病，當時被診斷出有「單純性慢性支氣管炎」，因此擁有接種資格。

根據指揮中心資訊，第九類對象為「18-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者」，該名女子所患的慢性支氣管炎屬於10大類高風險族群J類的「呼吸系統疾病」，才會收到疫苗預約簡訊，事件終於真相大白。