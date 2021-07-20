益安生醫(6499)為促進子公司達亞(6762)股東結構多元化，持續採取釋股策略！繼6月處分3600張股票予台聯電（4905)後，20日宣布，再度釋股1200張股票，惟此次是由達亞經營團隊承接，此交易將挹注益安現金逾3.1億元，估算每股交易價約258元。

益安六月份是以每股283.9元，轉讓3600張達亞持股予台聯電，釋股成交價金逾10.2億元後，本次交易將額外為益安挹注現金逾3.1億元；經過兩次轉讓，益安持有達亞股權已降至27.8%。

扮演達亞富爸爸的益安，是在2016年以2.9億元投資達亞，五年間已回收近5倍；以近期股價計算剩餘持股價值約17億元，總投資預期效益已近十倍。

營運表現耀眼的達亞，是由現任達亞總經理許雅雯在2004年創辦主導經營，2016年與益安結盟，2020年底上櫃，該公司2019年EPS5.58元，去年則大賺逾一個股本，EPS達10.67元，今年儘管受疫情風暴衝擊，但第一季EPS仍有2.2元的亮麗表現。達亞已積極進行第二次擴廠計畫，以因應未來強烈的產能需求達100億的營收規模。

益安生醫董事長張有德表示，逢達亞快速擴張時期，為增加團隊向心力及對此事業承諾，達亞團隊多次表達承接部分持股的意願，幾經雙方討論後，公司深刻體會達亞團隊拓展事業的決心，決定給予支持，決定釋股予達亞經營團隊。

益安上週順利召開股東會，通過發放1元股票股利；該公司上半年除大口徑心導管止血裝置里程金順利入帳外，並認列處分利益及股權評價利益共約25億元；雖自六月起不再合併達亞營收，造成帳面上營收降低，但將以權益法於財報上呈現達亞獲利表現，除此之外下半年按時程亦期待大口徑心導管止血裝置順利取得美國FDA PMA三類醫材許可證，另取得里程金750萬美元，其餘開發中產品亦按進度執行臨床試驗或洽談授權中。