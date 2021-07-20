據知情人士透露，因赴美IPO受到7大部門聯合整頓的大陸最大網約車滴滴出行公司與中國政府的關係一向極佳，公司內設有多達200餘人的政府公關團隊，在危機處處的監管機構叢林中游刃有餘。此一龐大的公關團隊主要依賴與官員的私人交往關係，但在這次的IPO事件中卻爆出來自最高層的整頓決策而意外翻車。

《路透》引述消息靈通人士表示，滴滴出行多年來在中國的監管叢林中遊刃有餘，公司中超過200人的政府事務團隊靠著與官員的私人關係解決了眾多營運上的問題，包括缺乏各種營運上必須具備的證照，以及安全事故的醜聞，讓滴滴得以順利營運，但是這個團隊卻在滴滴赴美IPO時未能預見監管環境已然發生巨大變化。

據監管資料顯示，今年6月時滴滴平台上合規車輛的比例為30.7%，司機合規的比例僅有45.2%。（圖／路透）

知情人士透露，在國家互聯網辦公室開始審查滴滴在IPO活動期間處理客戶資料的情況時，公司中的許多人認為政府關係團隊能夠像過往一樣說服監管官員。

滴滴在紐約上市僅2天，大陸國家網信辦宣佈對滴滴出行啟動網路安全審查，隨後通知應用商店下架滴滴出行App。幾天後，又宣布會同公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、稅務總局、市場監管總局等部門聯合進駐滴滴出行，開展網路安全審查。

滴滴在微博上發表聲明說，誠懇接受並堅決服從相關主管部門的要求，嚴格按照法律規定，參照國家有關標準，深入排查、認真整改存在的所有問題，切實保障廣大使用者個人資訊安全。

報導指出，去年底中國就雷厲風行地整頓網路平台巨頭，這些業者利用通常相當寬鬆的監管環境，實現官方媒體所稱的「野蠻」增長。滴滴則是網約車行業最成功的公司，即便其經營方式並未完全合乎監管規定。

2名消息人士表示，滴滴出行在中國的業務只有20-30%完全合規取得3項許可，這3項分別是線上叫車服務許可、車輛運輸許可、以及司機的執照。根據中國交通運輸部資料，今年6月時滴滴平臺上合規車輛的比例為30.7%，司機合規的比例為45.2%。滴滴在上海亦未獲得營運許可證，旗下很多司機缺乏當地城市戶口，仍然違規繼續營業。

在2018年爆出兩宗滴滴駕駛涉及強暴與謀殺案後，該公司及其政府關係(GR)團隊就受到嚴格檢視。過去幾個月中國大力整頓網路平台，網路科技業為此加強聘請法務、合規和政府公關人員，以應對中國政府的反壟斷與打擊違反客戶隱私行動。

在IPO的路上，政府關係團隊受到管理高層要求其抵擋監管審查的壓力，消息人士說，該團隊就高度地依靠私人關係來為解決監管問題。但是最後滴滴仍解決不了網信辦所擔憂的用戶出行數據問題，當局認為這些數據一旦落入外國企業或政府手中，將對中國造成危害。

滴滴的股價自6月30日上市以來已經下跌了21%，市值蒸發了142億美元。