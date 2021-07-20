中華醫事科技大學USR團隊輔導食品營養系應屆畢業生郭芸廷開設鮮味食客，創業有成，成為學校產學合作開發冷凍即食調理包銷售平台，為響應USR大學社會責任精神，未來將提撥部份盈餘協助台南淺山偏遠獨居老人飲食營養照顧。

今年6月才從食營系畢業的郭芸廷是中華醫大USR團隊積極輔導的青年留鄉創業對象。家住永康的她，在校期間加入中華醫大USR團隊，多次隨學校老師前往台南市淺山一帶偏遠社區為居民服務，從服務過程發現社區人口老化，隨著人口外流，獨居老人增加，這些獨老因缺少親人關懷，三餐隨意吃，長期恐有營養失調問題，對骨質疏鬆和健康恐造成不良影響。

適逢中華醫大USR團隊與食品廠商產學合作開發冷凍即食調理包，郭芸廷決定留鄉創業，在USR團隊老師鼓勵協助下，於永康區開設鮮味食客，專售USR團隊產學合作開發各類商品，特別是由食營系老師和食品業者產學合作研製的冷凍即食調理包。

鮮味食堂今天開幕營運，中華醫大USR計畫召集人孫逸民帶領部份團隊成員前往祝賀，期許郭芸廷青年創業成功，為地方產業注入新力。

郭芸廷表示，首批推出冷凍即食調理包共有黑蒜頭燉雞、狗尾草燉雞、菜脯雞、南洋肉骨茶、胡椒豬肚雞、十全排骨、何首烏燉雞、麻油雞等9種料理，兼顧營養且加熱即可食用。

值得一提的是，有感過去隨著USR團隊深入偏鄉社區服務，不少老人輕忽三餐飲食營養重要，以及對USR團隊師長協助她創業諮詢、包裝設計、品牌行銷策略規劃等學習，進而能順利開店營運，郭芸廷決定繼續發揚USR精神，未來鮮味食客產品銷售有盈餘，將提撥部份盈餘協助淺山偏遠社區推動獨居老人飲食營養照顧。