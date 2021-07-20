五角大廈20日宣布，美國國防部長奧斯汀23日將啟程前往新加坡、越南和菲律賓訪問，以展示拜登政府對東南亞地區的重視，以及對東協在印太地區安全架構占據中心地位的重視。奧斯汀並將在新加坡參加由英國智庫「國際戰略研究所」主辦的系列講座。

五角大廈聲明稱，奧斯汀將在訪問期間會見各國主要領導人，以重申在防務領域的相互關係，並將與高級官員舉行雙邊會晤。奧斯汀此行將「展示拜登-賀錦麗政府對東南亞和東協作為印太架構重要組成部分的重視，強調美國對該地區的持久承諾，以及維護該地區『基於規則的國際秩序』和促進東協『中心地位』的興趣」。

7月11日，美國國務卿布林肯在南海主權仲裁案屆滿五周年前夕宣布，拜登政府延續前川普政府在南海主權聲索問題上的政策，繼續認定中國對南海大部分海域的主權聲索完全不合法。美國之音報導說，越南和菲律賓是面臨北京脅迫但拒絕放棄自身南海主權聲索的兩個主要東南亞國家。

美國已多次表明，如果菲律賓武裝部隊、政府船隻或飛機在南海遭到武裝攻擊，美國有義務根據美菲1951年《美菲共同防禦條約》採取共同行動。6月24日，美國國務院已宣布批准向菲律賓出售F-16戰機、「響尾蛇」飛彈和「魚叉」飛彈的三筆軍售交易，總價值超過25億美元。

美國正尋求與菲律賓續簽《訪問部隊協議》（VFA），而這項協議對美國遏制中國在亞洲不斷擴大影響力的戰略至關重要。6月14日，菲律賓決定第三度延期「暫停終止」VFA。此外，美國也一直在努力深化與越南的防務關係，包括幫助越南加強海上監控和反應能力。

另一方面，法國總統馬克洪19日表示，法國和南太平洋國家將啟動「海岸警衛隊」網絡，進行訊息共享、行動合作和訓練，以打擊「掠奪」行為。被問到該政策是否針對中國的擴張時，法國總統的一名顧問表示，政策針對的是「很大程度由私人行為造成的」非法捕魚。

馬克洪在與南太平洋國家，包括澳大利亞丶馬紹爾群島丶巴布亞紐幾內亞的領導人以及紐西蘭和其他太平洋國家的代表舉行視訊會議後表示，「我們都是遭到侵略的受害者，因此我希望促進南太平洋的海洋合作」。