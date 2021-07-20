全民防疫讓居家辦公成為新常態，面對烟花颱風可能直撲台灣，勞動部今（20）日表示，居家上班的勞工不會有外出風險，因此沒有颱風假可放，如果員工堅持要放颱風假，公司可記曠職，勞動部的解釋引起民眾一陣哀號。不過晚間勞動部再補充，如果居家上班遇到淹水、斷電等情況，仍可放颱風假。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今早表示，居家上班的勞工沒有出門的必要，不會有外出風險，即使縣市政府宣布停班，勞工也要照常提供勞務，如果勞工堅持要放颱風假，雇主就可視作曠職。但勞雇雙方可自行協議，決定居家上班者是否能夠放假。

對於颱風假被沒收，網友紛紛哀號「從現在開始颱風天就是WFH」、「可以得諾貝噁獎」、「我看哪天周末也要WFH都不意外了」、「企業主們超開心的」。

勞動部晚間再度補充居家上班的颱風假條件，在縣市政府宣布停班時，勞工是否出勤的重點在於防災跟避險，居家工作的勞工若因災情致無法提供勞務者，雇主雖可不給薪，但仍不可給予曠職等不利處分。