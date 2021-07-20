貝佐斯成功升空 完成藍色起源首次載人太空任務 21:432021/07/20 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）於台灣時間20日晚間9點23分成功完成藍色起源（Blue Origin）New Shepard火箭首次載人任務返回地球，繼維珍銀河（Virgin Galactic）之後再次為太空觀光產業締造歷史性的一刻。 新北家禽合作社再添2確診 明起展開第五度篩檢 俄羅斯S-500防空系統 成功擊中測試目標 #地球 #貝佐斯 #藍色起源 #載人 #太空任務 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 HUSH開玩笑想毒啞艾怡良 04:102021/07/20 娛樂新聞 貝佐斯周二升空 親參與New Shepard首趟載人任務 20:182021/07/19 財經 Delta變異株致疫情升溫 舊金山恢復室內戴口罩 10:382021/07/20 國際 罷免林昶佐 4300連署書送中選會 04:102021/07/20 地方新聞 藍色起源首航 貝佐斯周二升空 04:102021/07/20 全球財經 三星堆考古 文創IP爆紅 04:102021/07/20 全球財經 疫中二十五俳句─讀夢蝶全集 04:102021/07/20 藝文副刊 貝佐斯升空前夕 笑稱一直被問緊不緊張 16:082021/07/20 科技 全球首富貝佐斯 選在人類登月紀念日上太空 17:472021/07/20 國際 英防長訪日 2英國軍艦將永久部署亞洲 21:212021/07/20 國際 美控陸駭客對全球網路攻擊 拜登：調查還未結束 09:542021/07/20 兩岸 財經熱門新聞 美股暴跌700點還沒完？ 華爾街空頭喊泡沫破滅 巨大衝擊近了 - 財經 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 台積衝3奈米 啟動EUV改善計畫 - 財經要聞 - 工商時報 陽明狂殺驚見6筆神秘數字 網嚇爆訊號來了 - 財經 美股狂殺725點 撿便宜的時候到了？專家說重話警告散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。