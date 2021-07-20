亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）於台灣時間20日晚間9點23分成功完成藍色起源（Blue Origin）New Shepard火箭首次載人任務返回地球，繼維珍銀河（Virgin Galactic）之後再次為太空觀光產業締造歷史性的一刻。