(22：05 更新內文)

由於擔憂Delta病毒株開始在歐美蔓延，可能導致疫情解封又受到阻礙，可能讓就業市場與消費力道面臨衝擊，道瓊指數周一(19日)盤中一度暴跌900點，終場下挫725點，創下去年10月以來單日最差表現，但隨著市場逐步消化情緒，美股周二(20日)開盤上漲19.75點、以33981.79點開出，隨後漲勢擴大至近480點，繪圖晶片(GPU)大廠輝達(NVIDIA)拆股後下挫2%。

截至台灣時間20日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲122.71點或0.36%、暫報34084.75點；標普500指數上漲8.77 點或0.21%、暫報4267.26點；那斯達克指數上漲2.19點或0.015%、暫報14277.18點；費城半導體指數下跌18.54點或0.59%、暫報3128.97點。

隨著市場開盤半小時，道瓊指數漲勢逼近480點，標普500指數漲近1%，那斯達克指數上漲逾50點，費半指數跌勢收斂。

5大科技巨頭股價漲跌不一，電動車大廠特斯拉股價上漲1.78美元或0.28%、暫報648美元；台積電ADR股價下跌0.12美元或0.10%、暫報115.23美元；聯電ADR股價下跌0.05美元或0.54%、暫報9.22美元。NVIDIA在盤前完成拆股後，股價降為原本的4分之1，開盤下挫3.59美元或1.91%、暫報184.21美元。

美國電商巨頭亞馬遜及藍色起源(Blue Origin)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)於稍早搭乘自家火箭前往太空，成為繼英國富豪布蘭森（Richard Branson）太空旅行公司維珍銀河（Virgin Galacitc），再1名富豪嘗試太空旅行，這也為太空商業發展帶來機會。