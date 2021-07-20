余天、李亞萍的二女兒余苑綺，2014年罹患直腸癌3期，歷經多次化療抗癌後，仍在2019年產下第二胎後復發，令身為母親的李亞萍心疼不已，上個月更淚崩證實余苑綺肺部與淋巴結又有新腫瘤，女兒更是抗拒不願開刀。慶幸的是，余苑綺終於改變心意，今(20日)在臉書親自證實下週將住院開刀治療，更PO出一段教1歲兒子說話的影片，為母則強的堅強模樣，令人心疼。

余苑綺今日在臉書透露下週將住院開到，更PO出一段教1歲兒子說話的超萌影片，寫下：「媽媽平日日常，這時候感覺特別幸福。」更期許自己能快快出院，否則會太想一雙寶貝兒女。

影片中余苑綺一邊撫摸著兒子頭髮，一邊開心教牙牙學語的兒子說著「媽媽我愛你」、「sorry」、「對不起」等字句，最後大女兒也跟著一起說著「媽媽我愛你」，令余苑綺語氣盡是欣慰又不捨地說著：「喔～好啦好啦，乖。」

看著余苑綺一雙寶貝兒女天真無邪的模樣，令大批網友更是心疼，紛紛留言為余苑綺加油打氣，「吉人自有天相，祝妳平安順利不可以放棄」、「為母則強！妳一定會平安順利」、「媽媽只要有小孩的笑聲，煩惱暫放一邊，媽媽好偉大」、「加油手術會順利的，早日康復回家抱抱可愛的孩子」。