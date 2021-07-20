2021台北金馬影展將於11月11日至28日展開，20日曝光「金馬58」主視覺海報。本屆邀請曾任金曲獎典禮視覺影像設計、金點設計獎視覺統籌的劉耕名導演擔任視覺總監，並率領Bito團隊以電影鏡頭為靈感的「重新對焦，調整和世界的距離」視覺主題，操刀設計三款充滿動態感的主視覺系列海報，同步釋出延伸影像，更讓主視覺「動起來」，為金馬58帶來全新活力風貌。

去年至今，全球因疫情充滿變動與挑戰。劉耕名認為，疫情不只改變人類的生活模式，改變人與人之間的距離，也改變著人們與電影的聯繫。我們宛如在一部描寫人類共同命運的電影裡，而鏡頭仍在繼續轉動；雖然疫情迫使我們與世界重新對焦，電影工作者和所有人卻也獲得再度審視的機會，校準內心的焦距。

因此，Bito在海報設計中，特別以單一鏡頭和連續鏡頭的推進軌跡，重新詮釋「金馬」二字、獎座和「58」數字，藉由局部模糊與清晰的變化，展現鏡頭對焦過程的動態感，讓它們宛如立體雕塑躍然紙上。細緻背光的處理，也象徵著幕前幕後的電影工作者，互為表裡，缺一不可。

三款主視覺海報底色，除了經典白色，還加入高彩度的藍色和黃色，整體視覺典雅隆重，充滿活力。不僅彰顯華語電影最高殿堂金馬獎的耀眼非凡，更大膽開拓金馬獎面向未來的摩登風貌。

由劉耕名導演創辦的Bito影像設計團隊，集結導演、設計師、藝術家、插畫師、動畫師、廣告文案等各領域專業人才，作品橫跨平面設計、廣告影像、展覽策劃、互動科技，屢獲多座國際設計獎項，更曾擔任過金曲獎典禮視覺影像設計、金點設計獎視覺統籌。這回Bito也將為金馬58量身打造一系列精彩的視覺設計，敬請期待。

2021金馬影展將於11月11日至28日舉行，第58金馬獎頒獎典禮將於11月27日在台北國父紀念館舉行，本屆金馬獎長片類（劇情、紀錄、動畫）、金馬國際影展與金馬創投會議的FPP／WIP企劃案，持續徵件報名至8月2日，提醒各位電影創作者別錯過最後報名期限。