大陸官方今（20）日發布《關於優化生育政策 促進人口長期均衡發展的決定》，決定推出一攬子措施，僅優生優育、普惠托育、降低「三育」成本方面就有40多項。

同時要求做好新舊政策銜接，取消社會撫養費等制約措施，將入戶、入學、入職等與個人生育情況全面脫鉤，探索設立獨生子女父母護理假制度，對計劃生育特殊家庭進行全方位幫扶。

決定指出，到2025年，積極生育支援政策體系基本建立，服務管理制度基本完備，優生優育服務水準明顯提高，普惠托育服務體系加快建設，生育、養育、教育成本顯著降低，生育水準適當提高，出生人口性別比趨於正常，人口結構逐步優化，人口素質進一步提升。

同時，決定提到取消社會撫養費，清理和廢止相關處罰規定。將入戶、入學、入職等與個人生育情況全面脫鉤。

決定並提出要規範人類輔助生殖技術應用。強化規劃引領，嚴格技術審批，建設供需平衡、佈局合理的人類輔助生殖技術服務體系。加強人類輔助生殖技術服務監管，嚴格規範相關技術應用。展開孕育能力提升專項攻關，規範不孕不育診治服務。

決定也提出要全面展開課後文體活動、社會實踐專案和託管服務，推動放學時間與父母下班時間銜接。改進校內教學品質和教育評價，將學生參加課外培訓頻次、費用等情況納入教育督導體系。平衡家庭和學校教育負擔，嚴格規範校外培訓。

同時，鼓勵國有企業等主體積極參與各級政府推動的普惠托育服務體系建設。加強社區托育服務設施建設，完善居住社區嬰幼兒活動場所和服務設施。制定家庭托育點管理辦法。支援隔代照料、家庭互助等照護模式。支援家政企業擴大育兒服務。鼓勵和支持有條件的幼稚園招收2至3歲幼兒。

並提出加大專業人才培養力度，依法逐步實行從業人員職業資格准入制度。發展智慧托育等新業態，培育托育服務、乳粉奶業、動畫設計和製作等行業民族品牌