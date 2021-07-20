美國一名涉入謀殺案的嫌犯，在被列為當地「每週頭號通緝犯」後，竟上臉書向警方詢問自己的懸賞金問題，結果隔天就遭到逮捕。當地警方稍後將此事公布在臉書上，引來廣大網友「朝聖」和嘲笑，目前該貼文已被分享超過3000次。

奧克拉荷馬州杜爾沙警局（Tulsa Police Department）14日在臉書上發文，公布當地的每週頭號通緝犯為羅琳‧葛瑞夫茲（Lorraine Graves），她因被列為艾瑞克‧葛瑞夫茲（Eric Graves）謀殺案的共犯而遭到通緝。結果羅琳稍後竟用自己的臉書帳號，在該貼文下詢問自己的懸賞金額，以及該去哪裡領；當時就有網友忍不住吐槽，跟她說：「妳應該遠離社交媒體，他們能靠這東西來追蹤妳。」

雖然羅琳的詢問不久後就被刪除，但杜爾沙警局16日又再度在臉書上發文，說在「懸賞金詢問」事件後不久，警方15日就在杜爾沙北部將羅琳逮捕歸案，並公布她的保釋金為50萬美元（約新台幣1400萬元）。但警方也強調，羅琳僅是被逮捕，尚未遭到定罪。

杜爾沙警局在臉書上的貼文大多僅有數十至百來次的分享，但這篇揭露嫌犯蠢事的貼文至今已獲得超過3000次分享，且有愈來愈多網友前來「朝聖」。許多人在貼文下留言「笑死」、「大概整間警局都笑瘋了」、「喜劇頻道的劇本來了」、「看來她沒辦法好好照顧自己，監獄是她最好的歸宿」；還有網友笑稱羅琳大概未來50年內每個月都能領到「賞金」，即在監獄內工作所獲得的勞作金。