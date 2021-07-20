針對日本13日發布2021年版《防衛白皮書》稱，中國軍事發展缺乏透明度，在東海、南海以實力改變現狀，並寫入「台灣局勢對日本安全及國際穩定十分重要」等表述。及日本防務高官近期頻繁就台灣、中國軍力發展等議題發表言論，並在多個場合呼籲聯合盟友對中國軍隊進行防範和遏制一事，大陸國防部發言人譚克非今天（20日）晚上以答記者問型式表明立場。

譚克非表示，日方在7月13日發佈的2021年版《防衛白皮書》，無端指責中國正常的國防和軍隊建設，惡意揣測中國國防政策，刻意渲染所謂「中國威脅」，在台灣問題上粗暴干涉中國內政，中國軍隊對此表示強烈不滿和堅決反對，並向日方提出嚴正交涉。

譚克非表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分。日方利用《防衛白皮書》對台灣問題指手畫腳，嚴重違反聯合國2758號決議和國際社會關於一個中國的共識，損害中日四個政治文件精神和日方在台灣問題上對中方作出的嚴肅承諾，損害中日關係政治基礎，是完全錯誤和不負責任的。台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中國軍隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。

譚克非指出，需要強調的是，中國始終堅定不渝走和平發展道路，堅定不移奉行防禦性國防政策，中國的國防建設始終著眼於滿足自身安全的正當需要，中國軍力的發展完全是世界和平力量的壯大。日本應客觀理性看待中國和中國軍隊的發展，停止炒作所謂「中國軍事威脅」。中國軍隊有決心、有信心、有能力守護人民幸福生活，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

譚克非說，近段時間，日防務高官頻繁發表涉華負面言論，損害中日防務關係基礎，毒化中日兩國關係氛圍。我們提醒日方時刻牢記歷史教訓，恪守和平憲法和專守防衛政策，停止在相關問題上發表錯誤言論，同中方相向而行，推動中日防務關係沿著正確軌道向前發展。