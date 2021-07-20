新竹一名人妻因為買車結識一名郭姓車友，2人互有好感，進而發展出婚外情，情人節當天未與丈夫及2名女兒共渡，反而與郭姓小王幽會，還被老公發現傳鹹濕簡訊，鄭女回覆郭男：「我愛你的懶覺（台語的男性生殖器），綠帽夫氣炸一狀告上法院，向小王求償100萬元，新竹地院審理後判決郭男需賠償25萬元。

據了解，鄭姓人妻與丈夫結婚11年，育有2名女兒，因買車外遇郭姓男子後，2人常用手機通訊軟體打情罵悄，還互傳鹹濕簡訊。鄭女提到「這個手機指紋感應蠻靈的…我一摸他就打開了」，郭男還回：「你一摸我也開了」，鄭女再以「你還沒摸就開了」回應對方，郭男傳訊「我愛妳」示愛時，鄭女也秒回「我愛你懶覺」。

鄭女被丈夫發現姦情後，傳簡訊向郭男提分手：「我覺得我們還是分開吧，你還是去找更好的人，如果我離不了婚，這樣對你也不好」，但郭男不肯，傳訊要求人妻離婚，鄭女則回應：「我的心被你俘虜了」、「不想跟你分開，跟你在一起很快樂，心理身體都太合了」等語。

郭男後來得知，他與鄭女的鹹濕對話，是前妻翻攝傳給鄭夫，認為證據不符正當性。但法官認為，郭男無法舉證鄭夫教唆其前妻犯行，且對話中確實有提到「做愛」、「上床」、「心理身體都太合」等語，足見郭男與鄭女已逾越朋友正常交往分際，侵害鄭夫的配偶權，因而判決應賠償人夫25萬元。