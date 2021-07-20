東京奧運代表團搭機出征，卻因選手搭經濟艙、官員卻搭商務艙時代引發熱議，立委邱顯智20日在臉書發文指稱這項安排是由中華奧會防疫協調官張煥禎召集線上會議時敲定，張煥禎對此嚴正否認，指出從未說過選手搭經濟艙或商務艙問題，只針對選手如何防疫以及避免被隔離。

邱顯智指出，張煥禎7月6日曾召集線上會議討論奧運防疫事宜，當時他建議選手安排在空間較大的經濟艙區域，隔天中華奧會決議依照張煥禎建議，採取菁英選手乘坐經濟艙第一排、彼此間隔2個位置，且後兩排淨空方式辦理。

張煥禎對此回應，他是這次東奧代表團的防疫協調官沒錯，但只參加過一場防疫會議，而且自從擔任防疫協調官以來，從頭到尾根本沒有提到經濟艙或商務艙的問題，只說過要如何避免選手被隔離以免影響到比賽，自己不會去提到非專業的事情，都以防疫專業為主，後來體育署怎麼決定不是他能去干涉的，而且後來怎麼安排自己也不清楚。

張煥禎表示，按照防疫規定，如果機上有確診者，前後兩排乘客都必需被隔離，因此這次讓選手安排坐在經濟艙前艙，且旁邊無人、前後排無人是國際慣例，跟是不是搭經濟艙或商務艙沒有關係。他也說，希望這件事盡快落幕才能讓選手安心比賽。