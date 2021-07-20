「慢慢來哦」，台中市小黃公車運匠貼心幫長輩坐進車內，讓阿嬤說「足感人」。（盧金足攝）

台中市今年再新增7條路線，服務遍布山、海、屯區，讓更多民眾也能享有便利的公共運輸。（盧金足攝）

台中市原有8條小黃公車，20日新增7條路線，共有15條小黃公車皆全線免費。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

民眾的心聲，我聽到了！台中市議長清照爭取「小黃公車」13路、14路，20日在清水區上路，照顧偏鄉交通需求，供民眾免費搭乘；今天第一天，有長者搭小黃公車初體驗，開心地說「真方便！」以後要去訪友或到處逛逛，有小黃公車當代步工具，可以輕鬆的出門了。

市長盧秀燕表示，部分較偏遠地區因受限載客數及路線，不適合一般公車系統進入，市府利用小黃當作公車，去年實施後，服務屯區，今年再新增7條路線，服務將遍布山、海、屯區，讓更多民眾也能享有便利的公共運輸。

今天啟程的小黃14路在秀水里搭載一位八十多歲阿嬤，阿嬤拿著枴杖，司機扶著她上車，阿嬤開心地說「真方便！」

秀水里里長陳月娟關心小黃公車上路狀況，看到司機親切的服務誇說「足感心!」感謝台中市盧秀燕和議長張清照的用心，讓偏鄉交通更方便。

市府推動「小黃公車」服務偏鄉民眾，清水地區五位在地里長爭取「小黃公車」開到清水區，包括臨江里長洪敏哲、海濱里長陳山林、武鹿里長陳意和、秀水里長陳月娟、中社里長王瑜蘭去年8月向張清照陳情，清水區有很多農路，公車不可能抵達，有些鄉親或長者出門搭公車不方便，有必要盡早提供「小黃公車」。

張清照為照顧偏鄉交通，向市府爭取小黃公車到清水，與市府交通局召開協調會，討論出小黃公車行駛路線之後，交通局進一步與里長到現場會勘，並選擇設置站牌的地點。

交通局長葉昭甫表示，今日開始營運的7條路線，包括黃9路新社白毛台線、黃10路潭子大富線、黃11路麗水龍津線、黃12路大甲大安線、黃13路客庄菁埔線、黃14路清水塭仔寮線、黃15路沙鹿水裡社線等，照顧無市區公車服務的偏遠地區，並提供民眾免費搭乘。