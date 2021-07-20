中華隊選手因搭乘經濟艙，官員卻搭乘商務艙事件，引起許多台灣民眾的不滿。藝人劉雨柔在社群上分享對於此事件的看法，讓她氣得直呼：「這一系列新聞，花了一段時間才消化完!」相當不捨我國選手，沒有被安排在舒適的商務艙。

劉雨柔今(20日)在臉書上分享心情：「選手代表台灣前進東奧，卻只有經濟艙跟三星飯店，有一年曾陪老公出國比賽，他的機票是廉價航空的經濟艙，一場職業比賽，身體的每個環節，都應該處在最佳狀態，一個185公分的壯漢擠在狹窄的經濟艙，能不被影響嗎？」當年劉雨柔用盡所有的方式，一定要幫老公將經濟艙升級到商務艙，最後是順利搭商務艙去參加比賽，讓她放心地陪同老公一起搭乘飛機。

劉雨柔更是痛批：「認真努力的選手們，得到的待遇只能是如此，將就一下搭經濟艙、能躺下休息就好的飯店？不是把補助當成旅遊基金，大肆的滿足自己，這些錢是用來培養選手、栽培選手、幫助選手的，絕對不會是讓你拿來翹二郎腿，在商務艙當大爺！」選手們比完賽，身體過度疲勞，那時候的心疼，誰懂？一定要讓選手有舒適的空間環境，讓他們能夠好好休息。

許多網友回應：「就看看2024官員是否還記得？」、「師母好窩心，運動員這條路很辛苦，運動傷害沒有少、付出遠遠大於想像」、「4年後又換人作，一樣的問題依然沒解決」、「標準拍拍屁股走人，支票隨便開。」