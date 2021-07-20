一位網友等不到解封，乾脆直接親自組裝籃球架、DIY繪製場地，在自家打造出超狂的籃球場。(摘自Costco好市多 商品經驗老實說)

全國三級警戒到7月26日，為避免群聚，這段期間公園設施、露天籃球場被政府下令禁止開放，如今2個多月過去，許多人早已技癢難耐。一位網友等不到解封，乾脆直接親自組裝籃球架、DIY繪製場地，在自家打造出超狂的籃球場，讓眾人不禁羨慕喊，「給報隊嗎？」

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上表示，他在賣場購入籃球架後，不但自己組裝，更花時間在自家空地上繪製籃球場地圖，打造個人專屬籃球場。完工後他直呼，「花了六個小時組裝，花了兩天畫球場，終於可以好好打球囉。」

原PO隨後貼出籃球場完工照，畫面中不但有嶄新的標準籃球架、球框、球網，還將前方場地上漆上色，禁區、罰球線看起來都相當有模有樣。

貼文曝光後，網羨煞一片表示，「教練我想打球」、「羨慕慘了」、「可以報一隊嗎？」、「撿球撿到飽」、「報隊嗎？」有人建議原PO，可以再加裝個屋頂和空調，這樣下雨也不怕。不過更多人則指出，「我缺少的不是那籃球架...是那籃球場地阿」、「買籃球架前，也先買地吧？！羨慕啊」。