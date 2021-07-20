遠距工作等宅經濟發威，資通訊產業暢旺，據光電科技工業協進會（PIDA）統計，台灣2021年上半年光電產值達8081億元新台幣，較2020年同期的6392億元，大幅年增26.4％，其中，以平面顯示器因宅經濟與原料零組件短缺等因素、面板價量齊揚，在光電產業中年增幅最大、高達36.4％，成推升台灣光電產值的火車頭。

PIDA表示，隨疫情趨緩，各國景氣展望趨樂觀，全球投資5G、人工智慧、遠距服務及自駕車等科技，雷射、光通訊、感測器及車用鏡頭等產業應持續成長。另外，綠電、Mini/Micro LED應用及下半年手機新機的拉貨等需求，可讓面板、LED照明、太陽光電及精密光學等產業成長。然秋天時疫情反撲、美中角力，和全球貨運緊繃，以及原物料價格上漲等因素，將是影響2021年下半年台灣光電產業走勢的因子。

針對光電次產業產值，包括面板、背光模組、觸控面板及電子紙等項目在內的平面顯示器，對整體光電產業產值貢獻最大，產值達5296億元，年增36.4％，其中，第二季產值2794億元，季增11.7％。

而題材性高的3D臉部辨識與飛時測距（Time of Flight;TOF）裝置導入手機，以及自駕系統所需的影像感測器，2021年上半年產值為90億元，年增26.7％；其中，第二季產值48億元，季增14％。

隨蘋果iPad Pro及三星電視開始導入Mini LED背光技術，及Micro LED等需求爆發，LED產業供需整體好轉，2021年上半年台灣LED照明產業產值655億元，年增12％。

生醫光電也因防疫帶動需求增加，如紅外線溫度計等。2021年上半年台灣生醫光電產值318億元，年增22.5％；2021年上半年台灣太陽光電產業產值354億元，年增14.5％。

全球5G基礎建設、資料中心建設遞延至2021年，帶動2021年上半年台灣光通訊產值514億元，年增16.4％，惟其中第二季產值為255億元，小幅季減1.2％；而2021年上半年台灣雷射業產值約227億元，年增8.9％。

較為低迷的次產業為精密光學，2021年上半年台灣精密光學產值402億元，年減2.85％，其中，第二季產值193億元，季減7.1％，除了因疫情削弱手機銷售外，大陸光學鏡頭廠的崛起也侵蝕了台廠市佔率所致。

PIDA持續為臺灣光電產業尋找最佳機會與出路，除提供產業最新訊息外，下半年推出各項活動，包括8月25日光谷論壇、10月20～22日臺北國際光電大展，並舉辦即時經貿與廠商策略講座、矽光子、綠能科技及化合物半導體等系列課程。