林家棟憑《手捲煙》提名去年金馬影帝。（CATCHPLAY提供）

林家棟（中）和太保（右）帶來充滿港味的黑道動作電影。（CATCHPLAY提供）

導演陳健朗和太保因緣際會下合作。（CATCHPLAY提供）

陳健朗今接受越洋訪問，分享下一部作品想來台灣拍攝。（CATCHPLAY）

香港影帝林家棟零片酬演出的港片《手捲煙》，去年獲金馬獎7項提名，該片22日將在台上映。新銳導演陳健朗20日越洋替電影宣傳，表示去年金馬台灣行讓他難忘，除了與大導演李安交流握手外，最讓他緊張的是頒獎典禮上1分多鐘的引言橋段。對台灣印象好的他，也透露下一部作品希望來台拍攝。

談起與林家棟的合作，他婉轉說道因為年齡不同，因此價值觀和看法經歷許多磨合，透過時間慢慢變熟，才放下彼此的堅持，討論雙贏的拍攝方式。陳健朗回憶大概合作一個月左右，2人討論劇本時，林家棟突然問起他：「我是不是很麻煩？」他猶豫一陣才坦白說：「對，你真的很麻煩！」林家棟接著形容自己是香港數一數二麻煩的演員，2人敞開心胸暢談，把信任感建立起來後，越拍越順利。

《手捲煙》中也找來演技派太保飾演台灣黑道，表演十分傳神。陳健朗則笑道：「要先跟太保哥說對不起，因為其實一開始本來想找陳竹昇和莊益增來演，也會沿用他們在《大佛普拉斯》的名字『肚財』、『菜脯』，讓影迷有個驚喜。不過因為去年疫情關係，所以他們沒辦法來香港。碰巧太保哥在香港，我就去找他了。」太保不藏私，拍攝時還分享陳健朗對台灣黑幫的觀察，片中吸菸、拿菸的細節揣摩，噴發精湛演技。

今年30歲的陳健朗，除了是一位導演外，還是一名演員。問起未來打算以哪個方向發展為重，他分享其實2者都不排斥，不過坦言更喜歡電影，「對我來講都是創作，只是演員處在比較被動的位置，所以看緣分吧，不強求！至於導演和編劇，我會繼續走下去，下一部電影想來台灣拍，已經有一些想法了。」

《手捲煙》電影描述由林家棟飾演的華籍英軍關超，為了生計與黑道交手做生意，恰巧遇上了由南亞裔新人演員比平卡瑪（Bipin Karma）飾演的古惑仔文尼，因為毒品糾紛被幫派追殺。2人本是自顧不暇、險中求生的社會邊緣人，卻發展出共享一根手捲煙的情與義，展現香港黑社會電影獨特的江湖味。電影22日將在台上映。