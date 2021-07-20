今年1月6日，上百名川普支持者闖入美國國會山莊，現在這些人正一一受到懲處。一名來自佛羅里達州的起重機操作員霍奇金斯 (Paul Allard Hodgkins)，當天帶著川普的競選旗幟，闖入參議院會議廳，此犯行明確，在星期一被判處八個月有期徒刑，必須入獄服刑。這是對國會暴動事件，重罪指控的首次罰則，很可能成為其他數百件未決案件中判例。

美聯社報導，1月6日的影像片段顯示，在參議院內，霍奇金斯穿著「川普 2020 年」的 T 卹，肩上扛著川普旗幟，脖子上戴著護目鏡。他與另一位穿著成角盔的「薩滿」，以及其他暴民在參議院主講台上合影。

美國地方法官倫道夫·莫斯 (Randolph Moss) 在宣布霍奇金斯的判決時表示，這位 38 歲的年輕人在「美國歷史上最糟糕的事件之一」中，扮演了一個錯誤的角色，即使他的錯誤沒有比其他事件來的大，但犯錯就該受罰。

法官說：「無論如何，那都不是抗議，而是對民主制度的攻擊。」

他補充說：「此事在我們國家上已留下了一個污點，我們必須記住。」

相對的，霍奇金斯就感到相當失落。他的律師受訪時說「我的當事人對於遭判入獄感到失望。」

不過霍奇金斯也只能接受，他將返回家鄉坦帕來處理入獄前準備，包括與他的雇主討論坐牢期間，是否會丟了工作，之後在指定時間向監獄報到。

另有 500 多名參與衝撞與闖入國會山莊的民眾，案子正在審理中，許多人像霍奇金斯一樣，被指控犯有嚴重罪行，但還沒有確定結果，因此此案很可能有示範作用。

在法庭上，莫斯法官打斷了霍奇金斯的律師辯詞，直接問：「如果我們允許人們衝進美國國會大廈，將來又要怎麼做才算維護我們的民主制度？」不管是當事人還律師都一時語塞。

之後法官表示，雖然檢察官求刑18個月，但霍奇金斯不致於那麼重，部分原因是在過程中，他沒有襲擊任何人，也沒有損壞政府財產，也不是衝撞的帶領者。

霍奇金斯向法庭上當眾道歉，並說他對此事感到羞愧。他拿出準備好的講詞說，那一天，他跟隨數百人進入國會大廈時，沉浸在歡快的氣氛當中。然而，事後回想，那是不對的。

「如果我知道抗議(事件)會升級.....那麼我永遠不會冒險跨過賓夕法尼亞大道的人行道....這對我來說是一個愚蠢的決定。」

上個月，他承認參與了襲擊，迫使國會議員們在恐懼中逃跑和躲藏，妨礙了他們的法定工作。

根據 6 月份的認罪協議，霍奇金斯同意向財政部支付 2000 美元的賠償金。作為交換，檢察官同意撤銷一些不太嚴重的指控，包括「闖入受限制的建築物」和「行為不檢」，但是8個月的刑期仍免不了。