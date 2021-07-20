藍色巨人IBM 19日美股盤後公布第二季業績，拜雲端運算、軟體與服務業務強勁所賜，該季營收與獲利雙雙超越市場預期，營收並寫下連續兩季成長紀錄。

IBM第二季營收年增3.4％至187.5億美元，不僅寫下連續兩季成長紀錄，還創下3年多來最佳成績，並且超越分析師估計的183億美元。

受到費用增加影響，IBM第二季淨利略為下滑至13.3億美元，不過調整後每股盈餘達2.33美元，較一年前同期攀升7％，亦優於市場預估的2.31美元。

第二季IBM整體雲端業務營收年增13％，金額達70億美元；雲端事業占公司總營收比重達38％。

IBM董事長暨執行長克里希納（Arvind Krishna）在聲明稿指出，「客戶在第二季持續採用IBM的混合雲平台，為全球企業服務部門與軟體業務帶來強勁績效，並且推動整體營收成長。IBM樂於見到事業進展，公司正走在實現全年營收成長和現金流目標的軌道上。」

就部門別而言，IBM全球企業服務部門第二季營收年增11.6％，至43億美元；雲端與認知軟體部門 營收年增6.1％，至61億美元；IT委外業務—全球科技服務部門營收年增0.4％，至63億美元。

克里希納2020年4月上任時，矢言重振創立逾百年的IBM的成長力。克里希納打算分拆大部分資訊科技服務業務，以聚焦雲端運算和人工智慧業務。IBM正在執行為期多年的轉型計畫，專注於開發開放混合雲（Open Hybrid Cloud）平台，搶攻1兆美元的市場商機。

IBM財務長卡瓦諾（James Kavanaugh）受訪時表示，雲端業務持續出現進展。