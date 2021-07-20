食藥署通過高端新冠肺炎疫苗EUA的申請，允許專案製造。外界關切蔡英文總統與賴清德副總統何時施打國產疫苗？總統府發言人張惇涵表示，將依照指揮中心開放施打計畫，妥適進行後續相關規劃。東華大學教授施正鋒質疑，府方的說法曖昧不清，他更直言蔡英文不太會演戲，有時念稿還會念錯。

施正鋒20日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，蔡英文現在儼然是如英國女王一般的虛位元首，「我們一定都要聽防疫指揮中心的」，防疫中心難道是我們投票給他嗎？我們是投票給總統，但制度上現在是行政院長當防火牆，又有一個陳時中在這邊，「講的那麼含糊」。

施正鋒指出，前陣子忘了是什麼事情，然後她出來感謝，「奇怪了，小應不是政府的一部分嗎？謝謝行政院長、陳時中幹什麼呢？」這有點像爸爸說兒子、女兒表現不錯，但其實你們在賣什麼爛貨，我們也不知道，「怎麼講的那麼曖昧？講不清楚呢？」

施正鋒透露，老百姓一直在講說，要不然等一下就真的出來打，還有就是懷疑她早就打了外國疫苗，因為他是總統最重要，但人家英國女王和美國總統也是率先出來打疫苗，如果覺得國產疫苗這麼重要，就應該第一時間說，她自己第一個來打，然後大家驗一下，是真的還假的，還是安慰劑。

施正鋒更說，很多人懷疑蔡英文搞不好去年年底就打好了，現在只是走過場，演演戲，但是她不能講太真，因為她不像美國前總統雷根那麼會演戲，念稿有時候會念錯，表情都會表現出來，所以她最好現在都不要講話，讓一些臉皮比較厚的人出來扛。