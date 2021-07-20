台股今年傳產族群漲勢強勁，鋼鐵、航運相繼飆漲，然出口強勁的電子族群卻低迷不振，台積電於600元上下微幅震盪，有分析師指出，電子股今年迄今漲幅落後大盤，甚至連金融股漲幅也比電子股強，因此預料電子股會落後補漲。

今年電子股行情委靡不振，成交比重更是一度降至不到三成的水準，風頭完全被鋼鐵、航運等熱門類股蓋過，迄今股價仍未見起色，權值股台積電年初觸及679元的高點後回落，股價連續數月於600元上下震盪。

日盛投顧分析師鐘國忠於《理財達人秀》上表示，電子股今年漲幅在各類股中，不僅落後大盤、水泥類股，甚至金融股的漲幅也比電子股強，所謂的金融股比較屬於內需型的，如果比這些都還稍弱的話，就代表電子股真的是落後了。

此外，漲幅小幅落後於電子類股的觀光類股，今年算是重傷的產業，但電子類股並沒有傷到那種程度，出口值也沒那麼嚴重，這樣做比較，電子股應該有它的價值，因此未來預期電子股會落後補漲。

台股20日開低走低，終場收跌260.51點或1.46%，以17528.74點作收；超級航運周行情失靈，陽明法說會亦未受青睞，貨櫃三雄尾盤股價逼近跌停，電子權值台積電、聯發科於平盤遊走，台積電和鴻海尾盤分別約小跌0.1%和1%，聯發科則小漲1%。