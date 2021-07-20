東京奧運中華代表團19日搭乘華航包機出征，但所有國手都搭經濟艙，包括羽球世界球后戴資穎，引發爭議。對於有說法稱「因為商務艙比較危險，所以為了防疫讓她(戴資穎)坐經濟艙」，曾任體育委員會副主委和羽球協會理事長4年的前民進黨立委郭正亮直言「這根本就是鬼扯，防疫不是理由，要防疫可以坐更寬一點」。

對於蔡英文總統過去曾承諾要讓選手搭商務艙，且IG後來刪文，整件事發生的過程大致是甚麼情況？郭正亮20日上《TVBS》「新聞大白話」節目說(0:18:25-0:34:01)，以前是沒有包機的模式，是採取各自出發到比賽目的地，這次因為疫情的關係，選手沒那麼多，只有68個，全隊134個，這其實是事先就可以預期的，即使用空巴330來載，也不可能都坐商務艙，但有些有奪牌希望的種子級選手，本來就要享有比較好的待遇，這在全世界都一樣。

台灣代表隊最大團前往日本參加東京奧運，19日以包機模式出發前往日本，全團共134人，卻爆出安排選手搭經濟艙的爭議，這一舉動令「世界球后」戴資穎都感到相當意外。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

郭正亮說，他曾在2008年帶團去參加北京奧運，他當時是中華奧會的常委，相關比賽隊伍中還有棒球隊，準備行李其實是很多的。這次只派一架包機，「顯然超前準備的細節，不注意的程度超乎我的想像，體育署明明知道全隊人數是134人，也想讓選手和教練路途舒暢，但只派一架包機怎麼會夠？」

主持人問郭正亮，「有一個說法說，因為商務艙比較危險，所以為了防疫讓她(戴資穎)坐經濟艙？」郭正亮說，「這根本就是狗屎、鬼扯，防疫不是理由，要防疫可以坐更寬一點，還好這次是在日本，如果是坐到歐洲，那是非常累的，會嚴重影響選手的身心狀態，尤其是奧運4年才一次，戴資穎27歲是羽球最顛峰的狀態，因為很多羽球選手在30歲之後，體力會下降非常多」。

談及戴資穎下榻飯店，郭正亮說，他過去也見過很多奧運選手，小戴住的飯店，距離羽球比賽場館大約5-8分鐘時間，一晚大約3-4千元台幣。而網路上有人找到幾間，距離場館同樣時間距離，卻好很多的旅館，政府本來也有規畫預算給比較好的選手，一天大約是6千到2萬元新台幣，這是可以報預算的範圍，選手村因為離中心市區比較近，會比較貴，而羽球場館比較遠。但他強調，這很顯然是相關官員沒有認真找旅館，這實在太便宜了。

主持人翟翾問他，「為何戴資穎爸爸會這麼生氣？」郭正亮說，其實戴資穎EQ是非常好的，她PO文只是很輕微在表達意外的心情，但實際上她是很不高興的。

郭正亮直言，全世界只要是奪金奪銀的奧運級選手，大概都是全國知名人物，尤其是這種賽事，能代表出隊的都是非常頂尖的選手，搭飛機很多航空公司都是自動幫選手升級的。他研判，戴資穎過去是沒有做過經濟艙的，因為羽球有非常多的公開賽，只要飛遠一點到美國、澳洲，那坐經濟艙是會坐到身心俱疲的。

郭正亮並強調，他也認識戴爸，戴資穎排名世界第一已經很久了，所以她一定都是坐商務艙，戴爸或戴媽和教練也一定會陪她去，可能醫護也會隨隊，所以身邊加一加都會有5個人左右，而戴資穎出國比賽搭商務艙，這也是很多年的標準配備。

郭正亮也坦言，「體育署會不了解這種狀況，實在是難以理解」，雖然實際是中華奧會安排，但他認為，總共134人，一架航班怎麼夠？要排到2架會比較好，但奧會主席林鴻道可能不好意思開口。

主持人也好奇問郭，「體育署為何讓選手團特地從高雄左營訓練中心北上到台北大合照，是因為要和行政院政委唐鳳揮揮手嗎？」郭正亮說，「自從我認識奧會代表以來，一直都是這樣」。主持人再問，「為何不分2架包機，分別從台北和高雄飛日本？」郭正亮說，「他相信相關官員也有預期到，但還是希望一起到，不同航班在我的理解之外」。