大陸30歲當紅男星吳亦凡因為遭網紅都美竹爆料酒局選妃、迷姦未成年少女等混亂私生活，形象一夕崩盤，今(20日)更慘被中國電視劇製作產業協會點名為劣跡藝人，下令封殺。不過吳亦凡仍試圖掙扎，稍早更透過工作室微博再度發聲，直指根本沒收到都美竹所謂的18萬人民幣退款，他曾經的緋聞女友林西婭亦發po出千字長文，曝光7年前與吳亦凡半裸床照流出的真相。

慘遭點名為劣跡藝人封殺的吳亦凡，稍早再度透過工作室發聲，但他不是針對被爆酒局選妃等傳聞解釋，而是曝光工作人員與都美竹的對話截圖，稱都美竹並未退還他18萬人民幣，令不少網友超傻眼，忍不住吐槽：「我尋思你們挺會避重就輕啊，吳亦凡私生活是否混亂，是否多次騙砲，工作人員是否騙人家小姑娘，這些你們怎麼不回應了？」

林西婭當年被控故意外流與吳亦凡床照。(取自微博)

他曾經的緋聞女友林西婭，7年前曾因為與吳亦凡的半裸床照外流，遭到大批粉絲謾罵，最終更痛失在韓國出道的機會。她稍早也發出千字長文，情緒激動地寫下：「七年來我等到了最渴望的正義和正名，就是這為自己算得上噩夢般的日子交代清楚畫上句號的機會。」

林西婭更還原當年床照外流真相，表示7年前大家只關注照片裡吳亦凡與她是什麼關係，但她最在意的是照片被惡意盜取，並在她不知情下被傳播，而非造謠者口中的她自曝，「一直委屈但沒機會為自己說一句話，今後如有再造謠我是自爆照片來曝光我和某某關係的文章，我必用法律手段來保護自己的名譽。」

林西婭盼在解釋清楚原委後，可以私下吳亦凡前女友的偏見與標籤，「感謝這次所有人的溫柔相待，並希望年輕人的感情和任何關係都是你情我願，溫和無脅迫。」