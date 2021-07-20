對於我國奧運選手擠經濟艙出征東奧，隨行官員卻爽搭商務艙，引爆爭議。民進黨台北市議員許淑華認為，是馬政府時期進行的組織改造，讓原為一級部會的體育委員會降級併到教育部體育署，無論預算或人力編制上都受到影響。國民黨文傳會副主委鄭照新諷刺，這真是「華麗的煙霧彈」，原來現在總統還是馬英九？

對於我國奧運選手擠經濟艙出征東奧，隨行官員卻爽搭商務艙一事，民進黨台北市議員許淑華在臉書指出，是馬政府時期進行的組織改造，原為一級部會的體育委員會降級併到教育部體育署，無論預算或人力編制上都受到影響，例如長久以來給選手的交通、出場費、保險費等都常出問題，2016年里約奧運更發生選手自帶泡麵去吃的窘況。

許淑華認為，因為體育署組織編制的深層問題，根本性的影響到台灣的體育再造與發展，這才是必須全盤檢討並改革的。而體育署長張少煕已請辭下台，希望這個事件衍伸的政治口水可以到此為止。她呼籲，日後可以不分政黨，共同加速推動體育署升格為體育部！

國民黨文傳會副主委鄭照新諷刺，這真是「華麗的煙霧彈」，原來現在總統還是馬英九？