萬巒數位機會中心（D.O.C.）因疫情關係，所有課程轉線上，沒想到堂堂秒殺還要「控管人數」。（謝佳潾攝）

萬巒數位機會中心（D.O.C.）因疫情關係，所有課程轉遠距，而線上教學後魅力不減反增，堂堂報名秒殺還要「控管人數」，連基隆、台北、桃園人都搶著上，讓不少報名實體課程失敗的人再度期待落空，只能緊盯最新開課動態隨時開搶。

萬巒D.O.C是屏東縣唯二由圖書館承辦的數位機會中心，館長潘佩茹指出，疫情前D.O.C系列數位課程的報名人數就很踴躍，連90歲的阿公都來學視訊，但因設備有限、只有15台筆電可供使用，所以在學員願意自備筆電的前提下，每堂課最多收到20人。

潘佩茹稱，當時大家都在說，「萬巒D.O.C好難搶」，所以當疫情爆發、所有課程要轉線上教學時，有不少人開心道，「網路教學應該沒有人數限制了吧？終於可以上到課了」，但真的很不好意思，因講師考量教學品質，決定最多只收到50人。

她笑說，訊息一出後，很多人又大呼可惜，她聽聞後覺得感動又抱歉，真的很謝謝大家的支持，但上課品質還是要顧。她感動道，疫情爆發至今，每每釋出開課資訊就是報名秒殺，目前學員年齡從10至60歲不等，且來自全台各地，最遠有基隆台北。

「網路無遠弗屆最好的印證！」她說，D.O.C課程轉線上後，似乎真正打開學員的視野、也讓學員了解到數位對生活的便利性與需求，同時也讓外界看見偏鄉對於數位的使用並非想像中的落後，不管年幼年長都渴望學習、與時代並進。

而她分析，D.O.C課程會如此受歡迎，部分原因來自萬巒圖書館的活躍程度，萬巒圖書館11年來自辦許多活動，至今在鄉長林國順的支持下，早已跳脫借還書的場域，升級至終生學習的殿堂，多元閱讀不再侷限書本，而是任何值得學習的人事物。