韓國女星張娜拉2001年以歌手身分出道，後因演出《開朗少女成功記》和《紅豆女之戀》爆紅，一直是演藝圈中童顏代表的她，近來在社群網站曬出全素顏照，超凍齡狀態讓大批網友直呼太不科學。

張娜拉日前在IG分享媽媽替她拍的美照，只見她穿著白色上衣，隨性放下一頭長髮，頂著素顏入鏡，悠閒喝著咖啡，吸睛的是，就算她臉上沒化妝，仍看得出肌膚白皙水嫩，一雙水靈大眼加上甜甜一笑，整個人洋溢滿滿少女感，完全看不出已經40歲，歲月根本沒在她身上留下痕跡，難怪是眾人認證的不老女神。

張娜拉全素顏入鏡，超級童顏根本看不出已經40歲。（圖／翻攝自張娜拉IG）

張娜拉出道20年，期間也曾遇到挫折想放棄，幸好後來受到許多人照顧，才讓她堅持下去，並坦言自己工作最大的動力就是喜歡演戲，她的夢想就是成為獨一無二的演員，至於她保持童顏的秘訣？張娜拉則謙虛表示：「我有很多皺紋，皮膚又薄，說不上童顏，樣貌跟年齡相符，而且正在慢慢變老」。

雖然張娜拉有張人人羨慕的童顏，但40歲的她也像許多人一樣，總是被自己的父親催婚，讓她無奈笑稱每次都快無法招架，並難得透露自己的感情觀，「我不是不婚主義者，只是哥哥結婚後，多了新的家人，我的生活也也變得更多采多姿」。