情侶結婚前最好的避孕方式就是準備「保險套」，但千萬不要拿某一方家長送的保險套，否則可能會「中招」，稱了對方的意。就有一名女網友發文表示，男友的媽媽最近送給他們一盒保險套，本以為是擔心他們不小心會「鬧出人命」，沒想到回家後仔細一看，當場臉綠，了解男友媽媽在打什麼如意算盤，讓她無奈打趣說：「阿姨我懂了!」。

男友媽送一盒保險套，原PO翻過來看發現已過期13年。（圖／翻攝自 Dcard）

這名女網友在「Dcard」分享經歷說，男友媽媽最近送他們一盒保險套，他們沒有想太多就直接帶回家放著，有天下班突然想到，就拿出這盒保險套仔細看了一下，翻到盒底卻發現不太對勁，製造日期竟然是2「2002」。

原PO再看了一下保存日期，只到「2007年9月，」居然已經過期了13年，這時似乎秒懂男友媽媽的用意「好吧 阿姨我懂了，原來這一切都在阿姨的計畫之中」。

網友們看完貼文紛紛笑翻回應「妳男友媽媽把36個都戳洞了」、「為了當阿嬤的超前部署」、「妳爸媽可能是用了阿嬤送的保險套，才會這個生出妳的」、「這盒保險套年紀跟我一樣大」、「真不愧是家庭計畫呢」。