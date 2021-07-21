國內疫情出現緩和跡象，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中19日表示，3級警戒降至2級是有可能的，不過仍會採行緩坡式放寬，並強化預防及應變能力。但前立委沈富雄發現，陳時中甚至管到拍婚紗照要不要戴口罩，這讓他感到十分訝異，他更指出陳時中犯了一個嚴重錯誤還不自知。

沈富雄20日在政論節目《少康戰情室》中表示，陳時中今天還是不願意講很白，但他的話語當中，訊息很清楚，「他告訴你，我們沒有解封，我們目前是微解封，26日以後連微解封他都不敢講」，而到底有沒有降級，他點到了，他說緩坡逐步調降警戒，講到級就是跟警戒有關係，所以調降警戒就是降級。

沈富雄認為，緩坡調降就是說，從3級警戒到2級不是一口氣降，而是當成一個斜坡慢慢降，沒那麼清楚，就隨他高興說哪一個可以鬆一點，哪個行業可以寬一點，「他今天講到婚紗，新人去照相，可以不戴口罩，可以有親密行為，我嚇死了，原來新人照相是要戴口罩的，這什麼世界？」沈富雄這番話也讓節目來賓不禁莞爾。

沈富雄直言，類似的親密行為，陳時中都要管，「我覺得陳時中這個傢伙，在家裡如果管的這麼碎，他自己的小孩都會造反」，並指陳時中現在犯了一個很大的錯誤而不自知，「當你管這麼細的時候，就充滿無限矛盾」，每一個行業之間在解封與否方面會一直產生問題，「治絲益棼」，而陳時中真的很糊塗，台灣從北到南一天確診不過20例，真的要管成這樣嗎？

主持人趙少康詢問，對陳時中有何建議，沈富雄則說，他有各種指引，3級和2級警戒有各種指標，上次就已經達標了，這次他也承認了，既然達標，為何不遵守？達標不遵守，就要修改然後道歉，但達標了說要緩坡調降，現在好像就變成獨裁專制，完全憑自己的風格、謹慎程度，決定全國2300萬人死活，這沒道理。