高雄陳姓女子前年4月自香港搭機入境高雄，下飛機時隨身帶著機上發給的豬肉捲未申報，竟遭認定違反非洲豬瘟檢疫規定、開罰20萬元。陳女不服提訴願遭駁回再提行政訴訟，一審認定陳女不知情且豬肉捲未檢出病毒，認定行政規則有瑕疵，判原處分撤銷免罰。高雄高等行政法院卻打臉陳女說法，認定陳女未按規定申報，改判她敗訴，全案確定。

判決指出，2019年4月22日陳女自香港搭乘港龍航空入境高雄小港國際機場，飛機餐附贈的豬肉捲她隨身帶下飛機，遭攔檢查獲，農委會動植物防檢局高雄分局罰她20萬元。

防檢局強調，香港9成活豬來自大陸，屬於非洲豬瘟不明疫區，相關製品根本無法確定至否來自大陸。小港機場入境沿線到處設有警告標語，提醒旅客非洲豬瘟對台灣的危害，旅客違法第1次罰鍰20萬元，第2次以上罰鍰100萬元。

陳女控訴，她拿到點心因為不餓沒吃，想說帶下飛機等肚子餓再吃，沒打開包裝也不知道內容物為何。防檢局一次就罰她20萬元，是裁量怠惰。

一審認為，香港在此違規案發生前並未發生任何非洲豬瘟病例，陳女僅捨不得丟掉食物才攜帶下機，豬肉捲也未檢出病毒。防檢局2019年4月將香港列入「近3年發生非洲豬瘟疫病疫區」名實不符，行政規則有瑕疵，最後判陳女勝訴。

防檢局不服上訴，高雄高等行政法院認為，陳女強調不知道點心未拆、不知內容物是豬肉製品，但點心外盒明明有標示「Pork sausage roll」「Ingredients：Pork（41％）…」等字樣，明顯可知是豬肉製品，自應負有入境時申請檢疫義務。防檢局自有風險把關的專業考量，對陳女依《動物傳染病防治條例》開罰也符合裁量標準，並無不當。法官最後判原判決撤銷，陳女敗訴，不得上訴。