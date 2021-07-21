世界球后戴資穎昨(19)日在IG限時動態表示「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，引爆台灣代表團選手出征東京奧運竟全被塞在經濟艙，引發爭議。有網友發現戴資穎的個人粉專被出征攻擊，陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰氣炸喊話「請不要騷擾比賽選手」，他並指出，在攻擊小戴的網友中驚見1個熟悉帳號。

戴資穎昨(19)日在IG限時動態PO出搭乘華航包機經濟艙赴日的照片，表示「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。（圖/截自戴資穎IG）

蘇一峰今(20)日在臉書PO出多張截圖指出，小戴球后的臉書被進攻了，他慶幸還好有許多民眾自發性防守，他並呼籲「請不要騷擾比賽選手，讓選手專心比賽好嗎！」此外，最令人意外的是，蘇一峰說，他居然還看到一個帳號很熟悉，就是之前他講台灣空汙嚴重時，來狂罵他的帳號。

根據蘇一峰PO出的對話截圖，小戴粉專被許多疑似網軍的酸言酸語攻擊，包括「應該讓妳坐機長室」、「搭經濟艙又如何？為國爭光已是榮譽，還要這麼奢糜（奢靡）？」「不要大頭症，其他選手也是坐經濟艙」、「我是覺得專心比賽，不要炒話題」…等等。

這些攻訐言語讓更多網友憤怒，紛紛忍不住回嗆「網軍真的很噁心」、「網軍動員起來真的很恐怖」、「真的不要打擾選手」、「台灣整個大走針，太離譜了」。