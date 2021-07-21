2020年6月的生日，是藝人張鳳書最難忘的一次。在與好友相聚的慶生派對上，她接到爸爸罹癌消息，儘管慌張，但在冷靜下來尋求協助並諮詢專家意見後，展現家中大姐的沉穩，與父母、弟妹溝通達成共識，齊心陪伴與照顧爸爸安度治療的日子。她把這些日子的心路歷程，寫成《高效率癌症照顧心法》一書，把陪病期的沮喪、挫折，和轉念化成正能量的機轉，全都忠實呈現。希望能給予正在面對處理類似問題的你些許靈感，陪伴罹病家人一起走過這段艱辛的路程。以下是重點書摘：

●祕訣一：清楚知道癌症不是不治之症

我是在爸爸罹癌確診後，才知道這幾年「癌症」竟然被歸類為「慢性病」之一。原因除了醫療技術越來越發達外，透過政府推動的預防篩檢以及各式健檢的普及，許多癌症都能在早期就被發現，而早期發現治療的效果好，所以大大降低了死亡風險。即使曾經罹癌，只要好好保養，真的就像慢性病一樣，固定追蹤檢查，依然可以擁有美好人生。因此，對我而言第一個安心的祕訣，就是要知道癌症已不像過去那樣無解或是沒有治療的方法。

●祕訣二：尋求專業協助

但是像我爸爸這種幾近大腸癌第四期的狀況，我們聽到的那個瞬間，還是有晴天霹靂的震撼。還好，我們及時找到最專業的諮詢對象，也就是癌症希望基金會，幫助我們在最黑的夜，點上一盞明燈，有了他們的幫助和引導，眼前的路清楚了，也就不再那麼害怕了。所以安心的祕訣二，就是尋求專業的協助。

●祕訣三：家人之間要合一，核心成員更要同心同調

其實，初期還有一件事讓我非常恐懼。這恐懼與爸爸的病情無關，我非常害怕公布爸爸的病情之後，來自家人、各路人馬親朋好友的熱情關切、建議跟「經驗分享」。我害怕這些親朋好友的意見，會將家人的凝聚力撕個粉碎，這是我在整過過程中最大的恐懼。

所以，我快刀下手，在親朋好友熱情出現前，搶先統合我和弟弟、妹妹的腦袋，口徑一致定調未來治療方向。這是安心的第三個祕訣，家人之間要合一，核心成員更要同心同調。

●祕訣四：選擇現代醫療，不尋求偏方

除此之外，我還有一個安心的祕訣，就是堅持「人少的地方不要去」。如果不是連醫生都束手無策，絕對不走偏鋒，嘗試偏方小路，現在罹癌的人那麼多，有那麼多人靠現代醫學治癒了，何必再找那種好似中樂透才能治癒的手段呢？有千萬個開刀化療治好的病例，何必去找那種萬中才有一個的特殊案例呢？

以大腸癌來說，有很多治療方法，開刀之外還有化療，化療不夠還有標靶，有好幾線治療手段等在後面，其實武器很多，除非打完最後一顆子彈，醫生也幫不上忙了，在這之前實在無需倚靠上山採藥或傳說中的黑科技。所以安心祕訣四，選擇現代醫療，走康莊大道，不走幽暗小徑。

●祕訣五：有知識就有力量，打敗因無知造成的恐懼

最後就是，好好讀書多多研究，大部分的恐懼來自無知。然而在家人罹癌前，多數人對癌症都是無知的，事實上我們除了自己的專業外，對大多事情都是一無所知或一知半解，多讀相關資訊是為了聽懂醫生的計畫使自己有能力配合，以及在關鍵時有能力思考判斷做出對的選擇。

研究的方法有很多，重點是儘量找專業的來源，癌症希望基金會的網站有相當多的資源，youtube上也有「HOPE TV」頻道，提供許多資訊非常詳盡的影片，像是「抗癌攻略」就詳細介紹各種癌症治療方法及醫療技術；我所拍攝的「希望廚房——鳳書上菜」則介紹治療期間可以配合患者飲食需求的菜色。

除此之外，還有「運動處方」、「營養處方」、「治療知識處方」、「情緒調適處方」等等，都可以及時幫助大家做癌症相關知識的「補腦」。因此，安心祕訣五就是以知識為力量，打敗恐懼。

如果你也像我一樣，之後對醫療或是健康有想更進一步了解的渴望，也可以到各大學的教育推廣中心選修一些相關課程，自我提升。健康是一輩子的事，不只照顧家人也可照顧自己，做個健康老人，所以未來我也會不間斷地繼續多方學習。如果你也願意，說不定我們有機會成為同學。

(本文摘自《高效率癌症照顧心法》/天下生活出版)

【作者簡介】

張鳳書：演員／主持／料理／主婦／必要時偶爾寫作，持續斜槓人生中的基督徒。