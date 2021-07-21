今年4月，總統蔡英文終於跟進喊出2050年零碳目標，但相關政策路徑仍付之闕如。連產業急需的綠電，也頻遭逆風，該如何追上進度？

零碳戰迫在眉睫，不僅歐美，就連亞洲鄰國日、韓、星，都已將零碳升級為國家戰略。反觀台灣，雖然今年4月終於跟進2050零碳目標，但相關零碳政策路徑仍付之闕如。

就連產業急需的綠電，也頻遭逆風。2025年，再生能源發電占比目標需達20％，其中，離岸風電仍有國產化難題待解；太陽光電去年遭「七七事變」突襲後，地面型大面積光電遭限縮，進度卡關。

綜觀太陽能光電，想追上進度，還有六大挑戰。

1〉地面型遭限縮兩公頃以下

2020年7月7日，農委會修正相關規定，不同意兩公頃以下的農地變更地目種電，地面型光電開發嚴重受阻，稱為「光電七七事變」。

2〉屋頂型光電饋線不足

政府轉而調高屋頂型光電占比，但架設太陽光電的屋頂，需具備饋線、建物結構與合法性等條件，一般畜舍沒饋線就得排隊等，耗時至少一年。

3〉漁電共生漁獲量低於七成將撤照

農委會為避免「假養殖、真種電」，規定漁電共生專區必須取得地主與養殖業者同意，室外魚塭的太陽能板遮蔽率至多四成，種電後也必須維持養殖，保持原先七成以上的漁獲量，否則撤照。養殖業不確定風險高，讓投資業者縮手。

4〉多頭行政機關，整合困難

能源局管電業、農委會管農地，內政部管土地變更，行政流程多頭馬車。加上生態、社區、農漁民等各種「綠色衝突」，加重地面光電阻力。

5〉疫情升溫，原物料成本飆漲

疫情升溫影響，不但太陽光電模組與原物料價格飆漲至少兩成，施工也受限疫情管制，廠商擔心屆時躉購費率恐難達最低風險門檻，影響建置意願。

6〉國產光電模組，難與世界接軌

全球太陽能模組持續研發高效能、大尺寸產品，目前台灣的VPC高效模組效率要求，已落後於國際技術水準，業者建議，應重新審視政策方向及補貼措施。

除了中央綠能發展卡關，地方政府減碳態度相對消極。城市，已被證明是地球暖化、氣候變遷的主要兇手之一。

全球人口持續移往都市，占比已逾55％，雖然都市經濟創造全球八成以上GDP，也同時製造了高碳排。根據國際組織REN21調研，2018年光城市耗能，就占全球的75％以上。

好消息是，2020年即使疫情陷困，全球已有約800個城市承諾要實現淨零排放，是2019年的八倍。

其實，相較各國減碳政策路徑不明，進度延宕，以都市為政策主體，帶動的減碳行動更具效率。綠色和平專案主任張皪心指出，相較中央，地方政府更貼近地方脈絡，與公民電廠等社區型能源關係也最密切。

鄰近的日本東京，與韓國首爾均積極以城市主體制訂相關政策路徑，台灣實在應該加把勁。

本文作者：林鳳琪、蔣濬浩、王昱翔

(本文摘自《遠見雜誌7月號421期》)