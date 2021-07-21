【被切掉生殖器的公羊平均壽命較高】

也許有一種方法可以有效地延長男性的壽命，但這種方法需要對身體進行相當大程度的改變，且會改變大多數男性的生活方式，這樣還會有人想延續自己的生命嗎？

紐西蘭奧塔哥大學(University of Otago)的研究人員領導的一個國際團隊證明，若把公羊的生殖器切掉可以延緩公羊的DNA衰老，而同樣的原理也適用於人類。「許多農夫和科學家早就知道，被切掉生殖器公羊的平均壽命會比一般的公羊延長的很多，奧塔哥大學的研究人員兼該研究論文的作者維多利亞·蘇格魯在一份聲明中說：「這是第一次有人通過DNA來研究該舉動是否能延緩衰老。」

這項研究證明了DNA老化速度運用工具的發展，事實上也多虧了這項研究，我們現在能夠通過DNA就估算出人類和其他生物的年齡。

【表觀遺傳學（epigenetics）】

洛杉磯加利福尼亞大學的史蒂夫·霍瓦特教授是這項研究的共同作者，他在聲明中說：「我們開發了一種方法來測量範圍廣泛的哺乳動物生物年齡，迄今為止我們已經觀察了200多個物種，並且發現動物年齡驚人的特性，不過其中有一類動物很特別，也就是綿羊，牠的獨特之處在於，綿羊的生理機構會專門分離男性激素對衰老的影響。」

史蒂夫·霍瓦特教授用表觀遺傳學（epigenetics）來發明一種可以用來測量年齡的生化基因測試系統，該測試是一個生物學過程，被發現為衰老的關鍵。科學家說：「同樣的發現也適用於人類，且我們發現在綿羊中，雄性和雌性的DNA老化模式非常不同。」

【雄性激素和DNA老化的關聯】

奧塔哥大學的研究小組共同負責人、講師蒂姆·霍爾在聲明中說：「有趣的是那些因為生殖器被切掉而受到影響的部位比人類雄性激素受體結合的速度還要快得多。」霍爾說：「這提供了雄性激素和DNA老化性別差異間的明顯關聯。」

雖然科學家們不會建議男性可以去切掉自己的生殖器，但這項研究可以讓農民們找到更長壽、更高產量的羊，因爲紐西蘭有一隻名叫「史萊克」的綿羊能長出近60磅的羊毛，且他還能活到16歲，遠高於一般綿羊10歲的平均壽命，而史萊克確實是一隻被閹割過的綿羊。

圖片來源：heresthejoy

資料來源：VICTOR TANGERMANN(2021JUL 7).WANNA DELAY AGING? GET CASTRATED SCIENTISTS SAY. Futurism