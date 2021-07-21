疫情來襲讓全台灣的熱錢幾乎都鎖在國內，相關理財置產話題頓時變成現今社會最受矚目的國民運動，甚至在最近有不少「少年股神」、「買房搶紅單」各種突破以往的金流現象的誕生，也顯示出台灣國民不管男女老少都對於資產配置有了相當大的關注。而社會新鮮人、首購族和新婚族更是此議題下的最大受眾族群，受到現在的各種理財觀念影響，雖然大多都清楚應該將資產配置在可抗通膨的物件當中，但是僅靠網路上的文章等相關資訊，還是無法讓民眾能更放心的將資金投入標的中。本次網路鄉民調查局，網羅小資族們對於資產配置的困惑，更邀請到年紀輕輕就已經享受退休生活的理財達人「蕾咪」替網友們解惑，讓所有的鄉民都能好好利用現有資金，做出最大效益的抉擇。

網路鄉民調查局 置產理財專家來解惑

根據網路鄉民調查局的調查，目前鄉民們的資產雖說不多，但也都是辛苦存下來的資金，如何將資金發揮最大的效益，對此理財專家蕾咪表示，如果不希望自己辛苦賺來的資金被通膨而貶值，或是孤注一擲在某項投資標的上卻沒有得到該有的期望，建議網友們應該要將自己的資金以多分散風險的方式進行配置，在此之前也要先做好相關評估，以自身的收入來衡量，並將收入以比例的方式做資產配置，哪部分應該要進行投資、民生需求、娛樂等等，都是依照比例進行配置。蕾咪也提醒所有的小資族，如果想要提升收入，在有限的資金狀況下，更應該要學會「投資自己」，將資金按照自身規劃的比例，進行自我學習提升自我價值，可以在開源節流當中，創造更多的資金來源。

理財專家蕾咪，針對鄉民的置產問題提出專業見解。(圖/中時新聞網攝)

面對廣大鄉民想要置產買房的困惑，有些來自於家人壓力、自我成就達成甚至有些是希望減少婆媳關係而有購屋需求，但是並非大家都擁有富爸爸，在對於準備頭期款的壓力以及購入後的價值看漲等等，理財專家蕾咪也給出相當實用的建議。蕾咪提及，現在買房幾乎已經成為全台灣的國民運動，在此也有幾點要請網友們注意！關於頭期款的壓力，一定要先有目標，並且有效的規劃自己的資金，才能在期望的時間內達到自己期望的目標。而有了頭期款也要注意自己是否有達到銀行的借貸標準，並非準備好了頭期款就萬事齊全。更可多多關注目前房屋市場上的各式借貸規則，這或許也是能提供給廣大鄉民的一項選擇。

新森活專案副理蕭永政表示新森活為良好標的，望民眾能早日實現買房夢想。(圖/中時新聞網攝)

針對理財專家推薦的相關物件，位於青埔地段的新森活專案副理蕭永政表示，新森活室內格局為新婚家庭最喜歡的2-3房，更有優質公設與無限棟距的綠帶環腰綠景溪流視野，生活機能、校園環境、交通位置甚至是未來發展皆是該地首選，希望能透過此標的讓許多年輕人的買房夢想可更輕鬆的實現。

【新森活】基本資訊

青埔水岸2-3房

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