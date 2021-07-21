近期受到疫情的關係很多人都開始「居家辦公」的生活，不過在家辦公確實有很多不方便因素存在，例如開會的時候小孩在旁邊看電視等……，都會間接影響麥克風收音品質，JLab Go Work 應運而生。
【外觀特色】
相信大部分的人對 JLab 都不陌生，從我們之前開箱過的真無線藍牙耳機就能發現 JLab 一直都走俗又大碗的路線，規格堆好堆滿為前提把價格盡可能壓低。這次 JLab 看準在家上班 / 上課的趨勢，推出 JLab Go Work 藍牙耳麥，顧名思義就是要你滾去工作啦！XD
JLab Go Work 主打特色（建議售價 NT$1799）：
＊一鍵靜音麥克風
＊最長 45hrs 續航時間
＊支援藍牙多點連線
＊採自家 C3 通話降噪技術
＊內建兩種 EQ 可快速切換
盒裝內除了本體 Go Work 也另外給了 Type-C to 3.5mm 還有 Type-C to A 兩條藍色線材，沒有收納殼跟替換耳罩。
隨附內容物有：
＊JLab Go Work
＊Type-C to 3.5mm 轉接線（線長：約 101cm）
＊Type-C to A 充電線（線長：約 60.5cm）
＊說明書
消光黑磨砂塑膠材質的耳機本體，外觀就像是把 JLab JBuds Air ANC 改良成耳罩耳機一樣，非常有 JLab 的味道。
左右耳機上都有雕上鐵灰色 JLab Logo，不過只有右耳機的 Logo 按下去可以讓麥克風靜音，左耳機並無操控功能，要操控耳機則須到右耳機後側的實體按鈕操作。
直挺挺的 Go Work 耳桿麥克風全長約 13.5cm 採單指向收音，耳麥跟右耳機相連不可拆卸也不可彎曲，雖然無法分段式收起，但是前後旋轉幅度約 300° 活動範圍還算廣，用不到只要轉上去佩戴上便能大大減少耳麥存在感。
耳麥底部內側有四顆收音麥克風，最底部則有一條紅色 LED 燈，當按下右耳機 Logo 處燈號便會亮起以提示使用者目前麥克風處於靜音狀態，將靜音功能視覺化讓居家辦公不再凸槌。
一鍵靜音適用軟體：Zoom、Google Meet、Microsoft Teams
除了手動關閉麥克風，也可以將耳麥往上轉到卡榫，聽到「咖」一聲即表示麥克風處在靜音狀態（不會亮紅燈），非常直覺方便。
另外雖然左右耳戴反耳麥也轉得過來，但實測下麥克風在左側會處於靜音狀態是完全無法收到音的，也就是說對方無法聽到你的聲音，建議還是要正確配戴才能成功啟用耳麥。
轉到內側可以發現 Go Work 採取貼耳式設計，耳罩軟墊上的藍色圓點則是自家記憶泡棉非常軟嫩，軟墊厚度約在 1.7cm 左右。
此外軟墊是可以拆卸的，但因為裡面有透明壓克力墊片使套上時較不容易，加上市面仍無推出替換軟墊，因此使用時還要注意清潔保養喔！
右耳機除了按下 Logo 可以讓麥克風靜音外，所有指令操控也都在右耳後側的實體按鍵完成，像是音量、上下首歌、播放暫停音樂、接或掛斷電話、語音助理等都可以在耳機上控制。
整體來說指令給得非常完整，甚至還可以切換聲音、音樂兩種 EQ 及監聽自己的聲音喔！不過因為除了音量、切換 EQ 跟上下首歌，其他指令幾乎都得靠下方電源鍵完成，因此學習成本還是有的，需要多花點時間幫助上手。
另外右耳機下方也有一顆 LED 指示燈，配對時會交叉閃爍紅燈和藍燈，配對完成則約每 4 秒亮一次藍燈。這邊也有一個 USB Type-C 連接埠能為耳機充電，沒電時也能將耳機轉成有線使用，耳機本體並無 3.5mm 音源孔。（完整評測可參考原文連結）
【心得感想】
現在疫情緩和不少許多人都慢慢從 WFH 回歸實體辦公室，但遠端辦公已然成為未來趨勢，這時候收音及通話降噪效果就是人聲是否能清晰的關鍵。
或許在影音娛樂方面有不少耳罩耳機能比過 Go Work，但若你正缺少一副視訊、辦公專用的耳機，但又不想花大錢購買，不妨可以試試看這副 NT$1799 的 JLab Go Work 喔！
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