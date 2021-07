近期受到疫情的關係很多人都開始「居家辦公」的生活,不過在家辦公確實有很多不方便因素存在,例如開會的時候小孩在旁邊看電視等……,都會間接影響麥克風收音品質,JLab Go Work 應運而生。

【外觀特色】

相信大部分的人對 JLab 都不陌生,從我們之前開箱過的真無線藍牙耳機就能發現 JLab 一直都走俗又大碗的路線,規格堆好堆滿為前提把價格盡可能壓低。這次 JLab 看準在家上班 / 上課的趨勢,推出 JLab Go Work 藍牙耳麥,顧名思義就是要你滾去工作啦!XD

JLab Go Work 主打特色(建議售價 NT$1799):

*一鍵靜音麥克風

*最長 45hrs 續航時間

*支援藍牙多點連線

*採自家 C3 通話降噪技術

*內建兩種 EQ 可快速切換

JLab Go Work開箱。(科技狗提供)

盒裝內除了本體 Go Work 也另外給了 Type-C to 3.5mm 還有 Type-C to A 兩條藍色線材,沒有收納殼跟替換耳罩。

隨附內容物有:

*JLab Go Work

*Type-C to 3.5mm 轉接線(線長:約 101cm)

*Type-C to A 充電線(線長:約 60.5cm)

*說明書

消光黑磨砂塑膠材質的耳機本體,外觀就像是把 JLab JBuds Air ANC 改良成耳罩耳機一樣,非常有 JLab 的味道。

左右耳機上都有雕上鐵灰色 JLab Logo,不過只有右耳機的 Logo 按下去可以讓麥克風靜音,左耳機並無操控功能,要操控耳機則須到右耳機後側的實體按鈕操作。

直挺挺的 Go Work 耳桿麥克風全長約 13.5cm 採單指向收音,耳麥跟右耳機相連不可拆卸也不可彎曲,雖然無法分段式收起,但是前後旋轉幅度約 300° 活動範圍還算廣,用不到只要轉上去佩戴上便能大大減少耳麥存在感。

耳麥底部內側有四顆收音麥克風,最底部則有一條紅色 LED 燈,當按下右耳機 Logo 處燈號便會亮起以提示使用者目前麥克風處於靜音狀態,將靜音功能視覺化讓居家辦公不再凸槌。

一鍵靜音適用軟體:Zoom、Google Meet、Microsoft Teams

除了手動關閉麥克風,也可以將耳麥往上轉到卡榫,聽到「咖」一聲即表示麥克風處在靜音狀態(不會亮紅燈),非常直覺方便。

將麥克風轉到上方卡榫會自動轉為靜音。(科技狗提供)

另外雖然左右耳戴反耳麥也轉得過來,但實測下麥克風在左側會處於靜音狀態是完全無法收到音的,也就是說對方無法聽到你的聲音,建議還是要正確配戴才能成功啟用耳麥。

轉到內側可以發現 Go Work 採取貼耳式設計,耳罩軟墊上的藍色圓點則是自家記憶泡棉非常軟嫩,軟墊厚度約在 1.7cm 左右。

此外軟墊是可以拆卸的,但因為裡面有透明壓克力墊片使套上時較不容易,加上市面仍無推出替換軟墊,因此使用時還要注意清潔保養喔!

右耳機除了按下 Logo 可以讓麥克風靜音外,所有指令操控也都在右耳後側的實體按鍵完成,像是音量、上下首歌、播放暫停音樂、接或掛斷電話、語音助理等都可以在耳機上控制。

整體來說指令給得非常完整,甚至還可以切換聲音、音樂兩種 EQ 及監聽自己的聲音喔!不過因為除了音量、切換 EQ 跟上下首歌,其他指令幾乎都得靠下方電源鍵完成,因此學習成本還是有的,需要多花點時間幫助上手。

另外右耳機下方也有一顆 LED 指示燈,配對時會交叉閃爍紅燈和藍燈,配對完成則約每 4 秒亮一次藍燈。這邊也有一個 USB Type-C 連接埠能為耳機充電,沒電時也能將耳機轉成有線使用,耳機本體並無 3.5mm 音源孔。(完整評測可參考原文連結)

【心得感想】

現在疫情緩和不少許多人都慢慢從 WFH 回歸實體辦公室,但遠端辦公已然成為未來趨勢,這時候收音及通話降噪效果就是人聲是否能清晰的關鍵。

或許在影音娛樂方面有不少耳罩耳機能比過 Go Work,但若你正缺少一副視訊、辦公專用的耳機,但又不想花大錢購買,不妨可以試試看這副 NT$1799 的 JLab Go Work 喔!