【成人注意力不足過動症】

一項大規模的研究揭露了人體內的許多神經、肺部和肌肉骨骼疾病似乎與成人過動症有關。成人注意力不足過動症的典型特徵是注意力不集中、注意力過度集中、過動(會表現為內在的不安寧)、情緒失調以及過度的心智游移,而這些仍有待進一步研究,尤其是當涉及到精神狀況如何影響病人整體健康的其他方面時,處理到這種疾病會特別棘手,不過慶幸的是這種情況可能會慢慢改善。

【過動症相關的條件和風險因素】

根據著名醫學雜誌《柳葉刀精神病學》發表的一項新研究,該團隊的研究人員目前已經能確定一些與成人注意力不足過動症相關的條件和風險因素。在這項研究當中,瑞典科學家分析了數百萬人的醫療記錄,以確定似乎與過動症同時出現的疾病和狀況,然後探究它們共同的潛在原因。有了這項新研究,醫生們能夠更完善地治療成人注意力不足過動症的患者,同時密切關注任何相關的病症。

該研究的主要作者卡羅林斯卡醫學院的流行病學家Ebba Du Rietz在一份新聞稿中說:「辨別同時發生在身體以及精神相關的疾病能有益於治療成人注意力不足過動症,且這對患者的長期健康和生活質量都具有重要的意義。」

【遺傳因素與環境因素的影響】

該團隊發現成人注意力不足過動症與肝臟疾病、睡眠障礙、肥胖、癲癇和慢性阻塞性肺病(COPD)密切相關,且在較小程度上,成人注意力不足過動症似乎也與帕金森病、痴呆、心血管疾病等疾病相關,不過這並不表示成人注意力不足過動症會導致這些情況,或者患有上述疾病的人注定會患上成人注意力不足過動症,但無論如何,這讓醫學領域瞭解到它們彼此之間的相關性是非常重要的,因為從理論上說,臨床醫生在治療成人注意力不足過動症時可以更注意其他風險因素。

科學家們一開始無法識別所有潛在的原因,但是現在他們確實開始發現一些疾病之間的關聯性,似乎相同的遺傳因素導致成人注意力不足過動症又或者各種環境因素所造成患病因子,該團隊也期望他們之後能繼續發現更多的研究結果。

