韓國農業科技新創公司N.Thing在江南區開設了第一家智慧型農場陳列室「Sik Mul Sung Dosan」（식물성 도산），該陳列室於 7 月 7 日向公眾開放。

高級商店綜合空間裝飾有類似火星火山石的物體，內部有N.Thing 的旗艦產品——垂直農場「CUBE」作為店內景點安裝。CUBE通過自主研發的物聯網解決方案CUBE OS，在精確的環境控制下，展示了韓國油菜、長葉萵苣和巴達維亞的種植全過程。在商店裡，一個自動化機器人負責作物管理。

N.Thing 的垂直農場——店裡的 CUBE。（Source：KoreaTechDesk）

【智慧農場咖啡店打造品牌知名度】

除了智慧農場，店內還供應由米其林星級主廚何潤金開發的豌豆蛋白拿鐵、豆芽豆漿、羅勒松果冰糕等新鮮蔬菜飲品。店內參觀者可以購買「Square」，這是一種可以在家中輕鬆種植的水培套件，顧客還可以挑選一些在智慧農場種植的最好的蔬菜。

N.Thing 的 CEO Kim Hye-Yeon 說：「這個地方的創建是為了傳達品牌標識，它闡明了蔬菜的價值和本質，同時與客戶更密切地交流並提供各種樂趣。我們計劃建立差異化的競爭優勢。」

N.Thing 旨在通過開發獨特的智慧型植物產品來鼓勵每個人採用農業。N.Thing 成立於 2014 年，提供多種智慧型植物產品，例如商品Planty 是一種用於照顧家庭植物的 Wi-Fi 連接花盆、一個聯網的容器農場CUBE以及一個模塊化水培套件Square，連接每個植物模塊並分享水。2021 年 5 月，N.Thing 與阿拉伯聯合酋長國的 Sarya Holdings 簽署協議，建造一個價值 300 萬美元的垂直農場。

（編譯：Clementine Wang，核稿：William Lin，新聞來源：KoreaTechDesk）

原文來自 TBE 科技東西