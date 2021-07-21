【回憶殺】名導張藝謀拍攝過無數經典作品，更曾捧紅不少女演員，包括鞏俐、章子怡、倪妮及周冬雨等人，幾乎每一位都赫赫有名，然而其中卻有一位因為外型不出色被封為「最醜謀女郎」，她就是《一個都不能少》的女主角魏敏芝，儘管演技出色，張藝謀卻批她長得醜，要她離開娛樂圈，如今她的近況也曝光了。

魏敏芝出生於大陸河北省農村，她拍攝《一個都不能少》時只有13歲，精湛演技和純樸氣質都讓她有亮眼表現，電影大獲好評，獲得十項國際電影獎項，包括金雞獎、聖保羅國際電影節和威尼斯電影節的金獅獎，她的人氣也快速上升，獲得不少接戲機會。

魏敏芝聽張藝謀的話離開影視圈。(圖/翻攝自微博)

然而張藝謀卻跟她說：「妳不漂亮，身材也不好，根本不適合當演員！我希望妳冷靜下來，妳不適合進入娛樂圈，我也不希望妳進入娛樂圈，關鍵要好好上學讀書，考上大學，這才是唯一能改變妳命運的方式。」張藝謀的一番話，讓魏敏芝決定退出影視圈先專心念書。

魏敏芝再上節目就被嘲笑崩壞。(圖/翻攝自微博)

高中畢業後魏敏芝進入西安外國語大學西影影視傳媒學院的編導系，獨立執導了電視劇《母親的心願》、電影《夜的童話》，更受邀到美國繼續深造，在楊百翰大學進修影視編導的期間，她努力爭取實習機會、認真學習，更遇見了美籍華人丈夫劉錦輝，2人穩定交往兩年後結婚，婚後育有1子1女，魏敏芝既有了事業又有了家庭。

魏敏芝決定認真念書，往幕後發展。(圖/翻攝自微博)

某次在夏威夷國際電影節，魏敏芝終於和張藝謀再次相遇，她已經能用流利英文對張藝謀提問，讓大導演不經感慨，「當年她跟我拍電影的時候很小，現在她在這裡給我提問題，讓我有一種恍如夢裡的感覺。」魏敏芝日後提起這件往事也感恩：「拍攝《一個都不能少》的經歷改變了我的人生軌道，我才可能有機會讀大學，出國深造。」魏敏芝用自己的方式也走出了精彩人生。