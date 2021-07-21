打擊比特幣礦工偷電，馬來西亞警方祭出壓路機輾爆上千台礦機。

馬來西亞比特幣礦工涉嫌竊取價值達200萬美元的電力，遭到當地政府打擊，沒收上千台礦機，並且用壓路機一一將礦機輾爆，畫面相當驚人。

美國財經媒體CNBC報導，馬來西亞婆羅洲島砂拉越的地方媒體上周在影音平台YouTube上傳一段熱門影片，影片中挖礦機並排擺在地上，一台壓路機就這樣直接開上去一一將礦機碾碎，畫面相當震撼。

事件發生在砂拉越的美里（Miri），馬國警方表示，當地比特幣礦工涉嫌竊取砂拉越能源公司（Sarawak Energy）價值達200萬美元（約新台幣5610萬元）的電力，警察因此和砂拉越能源公司聯手展開打擊比特幣礦工的行動。

今年2月至4月期間，官方一共分6次突襲、沒收了1069台總價達126萬美元（約新台幣3536萬元）的礦機，警方分批將礦機擺放在警察總局前的停車場，並且派出壓路機一一將礦機輾爆。

至於為何不像其他國家一樣將扣押的礦機另外拍賣？馬國警方表示是根據法院命令將礦機壓碎。

報導指出，比特幣挖礦是相當耗費能源的過程，當礦工挖礦時，代表他們正透過高度專業化的電腦解決相當複雜的數學問題，解決這個問題是解鎖新金幣、驗證新交易的關鍵，不過讓礦機全力運轉需要消耗大量電力，可能危及當地電網。馬國警方指出，礦工竊電導致美里3棟房子被燒毀。

在馬來西亞進行比特幣挖礦並不違法，不過當地對電力的使用有相當嚴格的規範，其中一條法律規定，盜接電線最高恐面臨10萬馬幣（約新台幣66.4萬元）罰金及5年有期徒刑。

英國研究單位「劍橋大學另類金融中心」（The Cambridge Center for Alternative Finance）預估，馬來西亞比特幣礦工佔全球礦工的3.44%，是全球第10大挖礦地點。