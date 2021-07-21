俗話說，強摘的果實不甜，強求的姻緣不圓。搜狐網命理專欄點名，天秤座、射手座、白羊座的人天性淡泊不與人爭，只追求自由自在過生活，他們認為人生苦短，沒必要計較太多，因此能擁有高尚的精神境界。

▍1.天秤座

天秤座總給人優雅大氣的印象，即使周旋在形形色色的人之間，他們依舊保有清高又自然的性格，不愛與人爭奪權力或利益，只會默默做好自己該做的事情。若身邊的人需要幫助，他們則會不遺餘力幫忙，但從不求回報，若別人不小心遺忘自己，他們也不會難過，是把任何事情都看得很開的人。

▍2.射手座

射手座的內心十分淡泊，心胸寬大，他們追求以四海為家，享受漂泊流浪的過程，所以很多人會覺得他們就像一陣風一樣，不被任何事物羈絆，做任何事情都很隨興，只會跟從自己的想法行動。正因他們看待任何事物都很雲淡風輕，所以他們不會為了金錢或權利而迷失自我，活得很佛系，永遠都走在追求快樂和自由的路上。

▍3.白羊座

白羊座的靈魂生來就屬於自己，他們做人我行我素，不會在乎旁人的想法，對於人世間的萬物，向來都是看破不說破，因為他們天生非常害怕麻煩，不屑使用陰謀詭計，只要不涉及自己的底線，他們都會睜一隻眼閉一隻眼，不願意計較太多的瑣事，也不愛與人爭奪利益，只想活在自己的世界裡。